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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

В сім'ї Олега Винника сталося горе – померла матір артиста, – ЗМІ

129 Читать новость на русском
В Олега Винника померла матір
В Олега Винника померла матір / Фото з відкритих джерел

У понеділок, 28 травня, в українського співака Олега Винника померла 81-річна матір Ганна Яківна.

Інформацію про смерть матері підтвердили на батьківщині Винника, повідомляє ТСН.

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Щоправда, причину смерті земляки жінки відмовились називати.

Відомо, що Олег Винник не зміг бути поряд з мамою у лікарні: 29 травня у артиста запланований концерт у Тернополі, який він не скасував.

Зазначається, що матір Винника Ганна Яківна напередодні відсвяткувала ювілей – їй виповнилося 80 років. До її ювілею Олег Винник хотів дати концерт у рідному селі, проте цього так і не сталося.

Таке життя. Вона завжди дивилася на нього по телевізору. Знала, що син у неї зірка і раділа за нього,
– розповіли односельці.

Відомо, що похорон відбудеться у середу, 30 травня.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Втрати
Джерело: 24 Канал
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