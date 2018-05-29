В сім'ї Олега Винника сталося горе – померла матір артиста, – ЗМІ

У понеділок, 28 травня, в українського співака Олега Винника померла 81-річна матір Ганна Яківна.

Інформацію про смерть матері підтвердили на батьківщині Винника, повідомляє ТСН.

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Щоправда, причину смерті земляки жінки відмовились називати.

Відомо, що Олег Винник не зміг бути поряд з мамою у лікарні: 29 травня у артиста запланований концерт у Тернополі, який він не скасував.

Зазначається, що матір Винника Ганна Яківна напередодні відсвяткувала ювілей – їй виповнилося 80 років. До її ювілею Олег Винник хотів дати концерт у рідному селі, проте цього так і не сталося.

Таке життя. Вона завжди дивилася на нього по телевізору. Знала, що син у неї зірка і раділа за нього,

– розповіли односельці.

Відомо, що похорон відбудеться у середу, 30 травня.