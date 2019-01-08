У скільки разів збільшується ризик смерті нетверезих водіїв: дані ВООЗ

Однією з найбільш серйозних причин аварій є керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За даними ВООЗ, ризик смерті нетверезих водіїв зростає в 17 разів.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

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У відомстві наголошують, що алкоголь сповільнює швидкість реакції, знижує концентрацію уваги, порушує координацію, негативно впливає на зір, додає “сміливості” – у стані алкогольного сп’яніння водії більш схильні перевищувати швидкість, ігнорувати дорожні знаки тощо.

"Тож сьогодні ввечері та будь-коли не сідайте за кермо, випивши алкоголь. Також не дозволяйте керувати автомобілем людині, яка вживала алкоголь. Якщо стали свідком такої ситуації, не сідайте в машину з таким водієм", – йдеться у повідомленні.

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