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      У скільки разів збільшується ризик смерті нетверезих водіїв: дані ВООЗ

      71 Читать новость на русском
      Випивши, не сідайте за кермо
      Випивши, не сідайте за кермо / pronews.com.ua

      Однією з найбільш серйозних причин аварій є керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. За даними ВООЗ, ризик смерті нетверезих водіїв зростає в 17 разів.

      Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

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      У відомстві наголошують, що алкоголь сповільнює швидкість реакції, знижує концентрацію уваги, порушує координацію, негативно впливає на зір, додає “сміливості” – у стані алкогольного сп’яніння водії більш схильні перевищувати швидкість, ігнорувати дорожні знаки тощо.

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      "Тож сьогодні ввечері та будь-коли не сідайте за кермо, випивши алкоголь. Також не дозволяйте керувати автомобілем людині, яка вживала алкоголь. Якщо стали свідком такої ситуації, не сідайте в машину з таким водієм", – йдеться у повідомленні. 

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Аварії та ДТП Здорове життя Здоров'я Алкоголь
      Джерело: Здоров'я 24
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