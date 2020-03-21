В "Слузі народу" назвали ідею вступити в перемовини з бойовиками спробою вийти з глухого кута

Нардеп від "Слуги народу" Микола Потураєв, який виступав проти створення Консультативної ради, куди мали би ввійти представники ОРДЛО, тепер зазначив, що така ідея є одним з варіантів виходу з глухого кута.

А в глухий кут Україну загнали пунктами 11 і 12 мінських угод, сказав Потураєв в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу у програмі "Перехресний допит".

До теми: У "Слузі народу" тривають розбірки через скандальні протоколи у Мінську, – Бутусов

"У нас була абсолютно зважена заява, прив’язана до законодавства (заява, яку підписали 60 "слуг народу" проти рішення щодо Консультативної ради і участі в ній бойовиків – 24 канал). Вона писалася з абсолютно "холодною головою", і ми сформулювали та спрямували до суспільства абсолютно чіткі меседжі", – пояснив нардеп.

Він підкреслив, що вони оприлюднили заяву після брифінгу Андрія Єрмака, щоб голова ОП все ж таки зміг відповісти на нагальні питання.

Саме тому тільки після брифінгу ми оприлюднили ту заяву. Ми просто зрозуміли, що Андрій Єрмак в тій ситуації, яка була на брифінгу, просто не зміг відповісти на певні питання (ситуація була бурхливою, адже створення Консультативної ради викликало обурення у суспільства і журналістів зокрема – 24 канал). Ми запустили заяву, щоб люди розуміли, що у владній команді є розуміння всієї потенційної небезпечності такого рішення, ризикованості,

– пояснив Потураєв.

Також Потураєв наголосив, що в 11 і 12 пунктах мінських угод вже були закладені певні небезпеки для українського суверенітету.

Комплекс заходів з виконання мінських угод (повний текст), пункти №11, 12 теж тут

"Щобільше, коли вперше у 2014 році приймався закон про особливий статус, насправді це була маніпуляція. Це було про порядок виборів органів місцевого самоврядування в ОРДЛО. Зараз – це продовження того, що було вчора. 2014 рік був дуже страшним: поразки, поразки і так далі. Підписав Порошенко, і я його не звинувачую! Але я хочу нагадати: той закон про особливості місцевого самоврядування, який з року в рік пролонгувала Верховна Рада, у 2014 році пройшов погодження. Наша Рада теж його пролонгувала, щоб розблокувати мінський, нормандський процеси", – зазначив нардеп від "Слуги народу".

Що таке мінські домовленості і чому документ потребує змін

На питання, чи Консультативна рада – це виконання того, що підписали в Мінську за Порошенка, Потураєв заперечив.

Чекайте. Ні, його ніхто не виконує. Це намагання вийти з того глухого кута, куди нас загнали пунктами 11 і 12 мінських угод,

– стверджує нардеп.

Однак він додав, що це лише ідея і її варто розглянути у широкому форматі, залучивши суспільство.

"Ми просили (президента – 24 канал) повернутися до цієї ідеї і ще раз проговорити – але у більш ширшому колі, зокрема із залученням суспільства. Зважити всі ризики і небезпеки", – підсумував нардеп.

Рішення ТКГ про заснування Консультативної ради мають підписати 25 березня 2020 року. Потураєв додав, що це навряд відбудеться, адже зараз всі зайняті питанням пандемії та антиепідемічними заходами.

Що відомо про скандальні домовленості у Мінську

Засідання відбулося 11 березня у Мінську. Участь у засіданні ТКГ узяв очільник Офісу Президента Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації російського президента Дмитро Козак.

Після зустрічі Андрія Єрмака звинуватили у домовленостях, які можуть легалізувати бойовиків з Донбасу. Адже на зустрічі домовилися створити Консультативну раду, до якої ввійдуть і представники ОРДЛО.

Росія вже назвала цю раду "органом для прямого діалогу Донбасу та Києва з політичних рішень". Раніше ж протилежною стороною на переговорах була саме РФ.

Після цього група нардепів фракції "Слуга народу" поширила у мережі заяву, в якій звернулася до Зеленського з вимогою не допустити до Консультативної ради представників ОРДЛО. У ній парламентарі нагадали, що Росія – окупант Донбасу.

​ Згодом частина групи прийшла до ОП, щоб обговорити питання з президентом. Там керівник ОП Андрій Єрмак запевнив нардепів, що в мінському процесі Україна не перейде "червоні лінії". З бойовиками переговорів вести ніхто не буде. Стороною для перемовин була і є Росія.

Дивіться відео повного інтерв'ю з Миколою Потураєвим у програмі "Перехресний допит"