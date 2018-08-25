В США боксер втік з рингу після початку бою: курйозне відео
Американський боксер Кертіс Харпер, який мав битися з нігерійцем Ефе Аджагбою, вийшов в ринг, отримав передстартові інструкції від рефері, але відразу після гонгу, що сповістив про початок 1-го раунду, добровільно покинув поле бою.
Зрозуміло, за таку витівку Гарперу було присуджено поразку через дискваліфікацію, пише "Террикон".
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Пізніше Харпер пояснив, що така поведінка була знаком протесту. На думку Харпера, йому занадто мало заплатили за цей бій, так що він зажадав поваги до своєї персони.
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Джерело: 24 Канал
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