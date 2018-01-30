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САНКЦІЇ НОВИНИ КИЄВА ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛІМПІАДА-2018

В США хочуть з'ясувати, чи зловживало ФБР законом через Трампа

06:46, сьогодні 89 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

У Конгресі США хочуть розсекретити документ щодо стеження за кампанією президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зокрема, республіканці в розвідувальному комітеті нижньої палати Конгресу США проголосували за оприлюднення секретного документа, який стверджує, що ФБР начебто зловживала законом, щоб вести спостереження за кампанією Трампа під час виборів у США.

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Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп Вибори у США
Джерело: 24 Канал
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