В США хочуть з'ясувати, чи зловживало ФБР законом через Трампа
06:46, сьогодні 89 Читать новость на русском
У Конгресі США хочуть розсекретити документ щодо стеження за кампанією президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Зокрема, республіканці в розвідувальному комітеті нижньої палати Конгресу США проголосували за оприлюднення секретного документа, який стверджує, що ФБР начебто зловживала законом, щоб вести спостереження за кампанією Трампа під час виборів у США.
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Джерело: 24 Канал
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