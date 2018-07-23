16:21
23 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
24°C 16°C
  • вівторок
    24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Нежонатий Путін. Щедрі дари царя Росії
Вєсті Кремля
18:45, 21 липня
Вєсті.UA. Жир. Тимошенко і теорія Ейнштейна. Мі-мі-мішний депутат
Вєсті.UA
19:12, 21 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

В США майбутня невістка Меган Маркл заарештована за домашнє насильство

975 Читать новость на русском
Томас Маркл-молодший з нареченою Дарлін Блаунт
Томас Маркл-молодший з нареченою Дарлін Блаунт / Фото з відкритих джерел

У п'ятницю, 20 липня, поліція в штаті Орегон заарештувала наречену брата герцогині Сассекської Томаса Маркля-молодшого, американку Дарлін Блаунт.

37-річна Дарлін Блаунт заарештована за звинуваченням у домашньому насильстві. Зазначається, що жертвою став 51-річний брат Меган Маркл Томас. Про це повідомляє видання Daily Mail.

Читайте також: Як Меган Маркл ставиться до Кейт Міддлтон

Наречену Томаса Маркла-молодшого звинуватили у нападі четвертого ступеня – усвідомлене або випадкове нанесення жертві тілесних ушкоджень, також із застосуванням зброї. Однак через добу, які Дарлін провела за ґратами, її звільнили під заставу, розмір якої не уточнюється. Ї

Зауважимо, що Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі не коментують ці повідомлення. Крім того, герцогиня не підтримує відносини ні зі своїм братом Томасом, ні зі своєю единокровной сестрою Самантою Маркл.


Дарлін Блаунт – наречена брата Меган Маркл

Відомо, що це вже другий арешт Дарлін Блаунт. Перший був напередодні Нового року, в грудні 2017 року. Тоді Блаунт сама викликала поліцію і повідомила, що Томас Маркл-молодший приревнував її в барі до іншого чоловіка. А коли вони повернулися додому, накинувся на неї з кулаками.

Патрульні, які приїхали на виклик, виявили Томаса зі слідами побоїв на обличчі. Він сам нічого не говорив, проте його наречена переконувала, що брат Меган сам впав і вдарився головою.

Правоохоронці не повірили словам жінки і заарештували Дарлін на дві доби. Її відпустили після того, як Томас назвав інцидент непорозумінням.

Нагадаємо, старший брат герцогині Томас Маркл-молодший написав листа королеві Великобританії Єлизаветі II з закликом не допустити повторення такої ж трагедії, як це сталося з загиблою принцесою Діаною.

Теги: LifeStyle Новини США Меган Маркл Кримінальні новини Скандал
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук