В США майбутня невістка Меган Маркл заарештована за домашнє насильство

У п'ятницю, 20 липня, поліція в штаті Орегон заарештувала наречену брата герцогині Сассекської Томаса Маркля-молодшого, американку Дарлін Блаунт.

37-річна Дарлін Блаунт заарештована за звинуваченням у домашньому насильстві. Зазначається, що жертвою став 51-річний брат Меган Маркл Томас. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Наречену Томаса Маркла-молодшого звинуватили у нападі четвертого ступеня – усвідомлене або випадкове нанесення жертві тілесних ушкоджень, також із застосуванням зброї. Однак через добу, які Дарлін провела за ґратами, її звільнили під заставу, розмір якої не уточнюється. Ї

Зауважимо, що Меган Маркл і її чоловік принц Гаррі не коментують ці повідомлення. Крім того, герцогиня не підтримує відносини ні зі своїм братом Томасом, ні зі своєю единокровной сестрою Самантою Маркл.



Дарлін Блаунт – наречена брата Меган Маркл

Відомо, що це вже другий арешт Дарлін Блаунт. Перший був напередодні Нового року, в грудні 2017 року. Тоді Блаунт сама викликала поліцію і повідомила, що Томас Маркл-молодший приревнував її в барі до іншого чоловіка. А коли вони повернулися додому, накинувся на неї з кулаками.

Патрульні, які приїхали на виклик, виявили Томаса зі слідами побоїв на обличчі. Він сам нічого не говорив, проте його наречена переконувала, що брат Меган сам впав і вдарився головою.

Правоохоронці не повірили словам жінки і заарештували Дарлін на дві доби. Її відпустили після того, як Томас назвав інцидент непорозумінням.

Нагадаємо, старший брат герцогині Томас Маркл-молодший написав листа королеві Великобританії Єлизаветі II з закликом не допустити повторення такої ж трагедії, як це сталося з загиблою принцесою Діаною.