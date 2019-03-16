00:52
17 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кров за кров від Кадирова. Ікона від Путіна
      Вєсті Кремля
      21:00, 16 березня
      Вєсті. UA. Жир: Як Ахметов заробляє мільярди. Компромат від Розенблата
      Вєсті.UA
      18:52, 16 березня
      Битва за майно: у що перетворився відомий санаторій "Лермонтовський" в Одесі
      ЦРУ
      09:00, 15 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Творча самодіяльність
      Згадати все
      00:37, 16 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС ТЕРАКТ У НОВІЙ ЗЕЛАНДІЇ

      В США перспективний конгресмен-демократ О'Рурк заявив, що йде в президенти: коментар Яковини

      97 Читать новость на русском
      Бето О'Рурк
      Бето О'Рурк / Richard W. Rodriguez/ AP

      В Сполучених Штатах днями відбулася важлива подія. Там про своє висунення в президенти оголосив колишній конгресмен-демократ від штату Техас Бето О'Рурк.

      Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

      Читайте також: Признание Коэна потрясло Конгресс: в США начался процесс выдавливания Трампа из Белого дома

      За його словами, Бето О'Рурк – дуже енергійний і порівняно молодий політик, йому всього 46 років. Минулої осені він ледь не виграв пост сенатора від Техасу у Теда Круза – теж молодого республіканця, йому 48 років. 

      "Треба сказати, що Бето, хоч і програв, але домігся помітного успіху, відставши від Теда лише на 3%. Для консервативного Техасу – це нікчемне відставання. Зазвичай демократи там на 10-20% програють. Бето показав себе в кращій формі: він багато їздив по штату, запально жартував, грав на гітарі і поводився як нормальна людина, а не політик зі столиці. За це все його навіть порівнювали з попереднім президентом США і називали "білим Обамою", – розповів журналіст.

      Звичайно, треба сказати, що відносний успіх Бето був пов'язаний ще і з тим, що його суперник Тед Круз – це, мабуть, найбільш мерзенний і відштовхуючий політик в США. Ви, напевно, знаєте, що я – не фанат Дональда Трампа. Так ось Тед – це ще гірше,
      – наголосив Яковина.

      На його думку, у будь-якому випадку, Бето зараз почне свою кампанію. У Демократичній партії його сприймають дуже непогано, база прихильників у нього є.

      бето о'рурк
      Бето о'Рурк // Richard W. Rodriguez/ AP

      "Треба сказати, що на листопадових виборах у нього працювали волонтери зі всієї Америки. Вони за свої гроші прилітали в Техас, щоб підтримати свого кандидата. За опитуваннями, ще до оголошення своєї кандидатури Бето був на п'ятому місці за популярністю в штаті Айова, де в кінці поточного року пройдуть перші кокуси. За нього готові проголосувати приблизно 5%. Зараз, після оголошення кандидатури, прихильників, напевно, додасться, і справи у нього підуть в гору", – підсумував Яковина.

      Відео повного відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 15 березня 2019

       

      blog_ava
      Для миття туалетів інтелект не потрібен, – скандальна заява Оксани Марченко про мовний закон
      16 березня
      19929
      Теги: Новини політики Відеоблоги Новини США Вибори у США
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 16 березня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 16 березня: багатотисячний мітинг на Майдані та закидані "поросятами" поліцейські
      16 березня , 22:05 Головні новини 16 березня: багатотисячний мітинг на Майдані та закидані "поросятами" поліцейські
      2788
      Померла Юлія Началова: біографія російської співачки
      16 березня , 21:01 Померла Юлія Началова: біографія російської співачки
      13131
      Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      16 березня , 20:15 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
      Юлія Турелик 3317
      Як змінився рейтинг Порошенка після скандалу в оборонці
      16 березня , 20:00 Як змінився рейтинг Порошенка після скандалу в оборонці
      Крістіна Бердинських 4687
      Для миття туалетів інтелект не потрібен, – скандальна заява Оксани Марченко про мовний закон
      16 березня , 18:31 Для миття туалетів інтелект не потрібен, – скандальна заява Оксани Марченко про мовний закон
      19907
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук