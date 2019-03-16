В США перспективний конгресмен-демократ О'Рурк заявив, що йде в президенти: коментар Яковини

В Сполучених Штатах днями відбулася важлива подія. Там про своє висунення в президенти оголосив колишній конгресмен-демократ від штату Техас Бето О'Рурк.

Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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За його словами, Бето О'Рурк – дуже енергійний і порівняно молодий політик, йому всього 46 років. Минулої осені він ледь не виграв пост сенатора від Техасу у Теда Круза – теж молодого республіканця, йому 48 років.

"Треба сказати, що Бето, хоч і програв, але домігся помітного успіху, відставши від Теда лише на 3%. Для консервативного Техасу – це нікчемне відставання. Зазвичай демократи там на 10-20% програють. Бето показав себе в кращій формі: він багато їздив по штату, запально жартував, грав на гітарі і поводився як нормальна людина, а не політик зі столиці. За це все його навіть порівнювали з попереднім президентом США і називали "білим Обамою", – розповів журналіст.

Звичайно, треба сказати, що відносний успіх Бето був пов'язаний ще і з тим, що його суперник Тед Круз – це, мабуть, найбільш мерзенний і відштовхуючий політик в США. Ви, напевно, знаєте, що я – не фанат Дональда Трампа. Так ось Тед – це ще гірше,

– наголосив Яковина.

На його думку, у будь-якому випадку, Бето зараз почне свою кампанію. У Демократичній партії його сприймають дуже непогано, база прихильників у нього є.



Бето о'Рурк // Richard W. Rodriguez/ AP

"Треба сказати, що на листопадових виборах у нього працювали волонтери зі всієї Америки. Вони за свої гроші прилітали в Техас, щоб підтримати свого кандидата. За опитуваннями, ще до оголошення своєї кандидатури Бето був на п'ятому місці за популярністю в штаті Айова, де в кінці поточного року пройдуть перші кокуси. За нього готові проголосувати приблизно 5%. Зараз, після оголошення кандидатури, прихильників, напевно, додасться, і справи у нього підуть в гору", – підсумував Яковина.

Відео повного відеоблогу Івана Яковини "Безумный мир" за 15 березня 2019