В США прокуратура відмовилася звинувачувати Мериліна Менсона у домаганнях

Прокуратура Лос-Анджелеса відмовилася порушувати справу за звинуваченням у сексуальних домаганнях проти знаменитого рокера Мериліна Менсона.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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У лютому американська актриса Шарлін Йі, яка знімалася в культовому серіалу "Доктор Хаус", звинуватила відомого рокера Мерліна Менсона в сексуальних домаганнях та неприйнятній поведінці. 32-річна артистка відзначила, що музикант допитувався у жінок про переваги в сексуальних партнерах і певних позах.

Однак, прокуратура заявила, що справу Менсона було відхилено через явні невідповідності у свідченнях сторін і відсутність доказів.

З тієї ж причини прокуратура відмовилася розглядати справу голлівудського режисера і письменника Мюррея Міллера. Крім того, закрито справу дизайнера ASAP Bari.

Допис, поширений Marilyn Manson (@marilynmanson) 8 Сер 2018 р. о 4:55 PDT

До слова, у США досі розглядають справу стосовно скандального кінопродюсера Гарві Вайнштейна, якого декілька жінок звинувачують у сексуальних домаганнях та зґвалтуванні.



Вайнштейна затримали у п'ятницю, 25 травня, через звинувачення в згвалтуванні однієї жінки та примушуванні іншої до орального сексу. За даними ЗМІ, арешт, ймовірно, пов'язаний зі звинуваченнями актриси Лючії Еванс, яка розповіла про домагання Вайнштейна в інтерв'ю газеті New York Times восени минулого року.



9 липня в Нью-Йорку відбувся суд над Гарві Вайнштейном щодо справи, в якій продюсера звинувачувала у згвалтуванні третя жінка, ім’я якої не називають. Під час судового засідання Гарві Вайнштен вкотре відмовився визнавати себе винним в скоєнні ще одного сексуального злочину. В результаті слухання було винесено рішення судді звільнити Гарві під заставу 1 мільйон доларів.