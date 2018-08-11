В США прокуратура відмовилася звинувачувати Мериліна Менсона у домаганнях
Прокуратура Лос-Анджелеса відмовилася порушувати справу за звинуваченням у сексуальних домаганнях проти знаменитого рокера Мериліна Менсона.
Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.
Читайте також: Так роблять всі: Гарві Вайнштейн дав перше інтерв'ю після секс-скандалу
У лютому американська актриса Шарлін Йі, яка знімалася в культовому серіалу "Доктор Хаус", звинуватила відомого рокера Мерліна Менсона в сексуальних домаганнях та неприйнятній поведінці. 32-річна артистка відзначила, що музикант допитувався у жінок про переваги в сексуальних партнерах і певних позах.
Однак, прокуратура заявила, що справу Менсона було відхилено через явні невідповідності у свідченнях сторін і відсутність доказів.
З тієї ж причини прокуратура відмовилася розглядати справу голлівудського режисера і письменника Мюррея Міллера. Крім того, закрито справу дизайнера ASAP Bari.
До слова, у США досі розглядають справу стосовно скандального кінопродюсера Гарві Вайнштейна, якого декілька жінок звинувачують у сексуальних домаганнях та зґвалтуванні.
Вайнштейна затримали у п'ятницю, 25 травня, через звинувачення в згвалтуванні однієї жінки та примушуванні іншої до орального сексу. За даними ЗМІ, арешт, ймовірно, пов'язаний зі звинуваченнями актриси Лючії Еванс, яка розповіла про домагання Вайнштейна в інтерв'ю газеті New York Times восени минулого року.
9 липня в Нью-Йорку відбувся суд над Гарві Вайнштейном щодо справи, в якій продюсера звинувачувала у згвалтуванні третя жінка, ім’я якої не називають. Під час судового засідання Гарві Вайнштен вкотре відмовився визнавати себе винним в скоєнні ще одного сексуального злочину. В результаті слухання було винесено рішення судді звільнити Гарві під заставу 1 мільйон доларів.