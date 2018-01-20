В США пройшла акція проти музикантів, які підтримують анексію Криму

У Нью-Йорку пройшли акції протесту проти виступів російського піаніста Дениса Мацуєва і джазмена Ігоря Бутмана, які в 2014 році підтримали анексію Криму Росією.

Про це у Facebook написала українська журналістка Юлія Городецька.

19 січня активісти двічі збиралися біля "Карнегі-Холл", де грав піаніст Мацуєв і один раз біля "Лінкольн-центру", де виступив Ігор Бутман.



Протести в Нью-Йорку проти виступів російських музиканів

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"Слухачі Мацуєва агресивні, кидаються з кулаками і образами, слухачів Бутмана, як і раніше, не видно і не чутно... З концерту Мацуєва пішли троє: жінка і двоє чоловіків. Розмовляла лише з першою: у неї трагедія: "Дуже не хотіла на концерт, тому що померла близька людина, я не можу сказати, що вірю вам — піду додому і погуглю все на тему цього листа", — зазначила журналістка Городецька.