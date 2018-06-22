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В США розгорівся скандал довкола витівки Меланії Трамп

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Меланія Трамп одягла провокативну куртку
Меланія Трамп одягла провокативну куртку / Фото з соцмереж

Перша леді США Меланія Трамп відправилася провідати дітей у техаському таборі для незаконних мігрантів у куртці з написом "Мені справді все одно, а вам?".

Американців обурив такий вибір першої леді і вони накинулися на неї у соцмережах зі шквалом критики, пише ВВС.

Вийшла з літака у Техасі Меланія вже в іншій куртці і при цьому ніяк не реагувала на запитання журналістів.

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Прес-секретар першої леді Стефані Грішам заявила, що ніякого прихованого сенсу в виборі одягу не було. Вона також розкритикувала американську пресу за те, що та приділяє більше уваги гардеробу Меланії, аніж її діяльності.

Сьогоднішня зустріч з дітьми в Техасі була дуже продуктивною. Якби ЗМІ витрачали більше часу і зусиль, розповідаючи про те, що вона робить, і про її спробах допомогти дітям, а не на обговорення її одягу, то ми б досягли набагато більшого для цих дітей,
– написала Грішам.

До публікації прес-секретар Меланії Трамп додала хештеги: # ЇйНеВсеОдно і #ЦеПростоКуртка.

Також на скандал зреагував і президент Дональд Тармп. Він заявив, що написав на куртці його дружини був посланням брехливим журналістам.

 

Теги: Новини США Меланія Трамп
Джерело: 24 Канал
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