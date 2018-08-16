В США сталося масове передозування наркотиками

У місті Нью-Хейвен в американському штаті Коннектикут за один день з передозуванням наркотиками госпіталізували 71 осіб.

Про це повідомляє NBC.

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Зазначається, що більшість випадків передозування сталися в парку в центрі міста біля Єльського університету. За словами лікарів, у потерпілих спостерігаються блювота та галюцинації, проблеми з артеріальним тиском і диханням.



Парк біля Єльського університету

Усі постраждалі вживали синтетичну марихуану, відому як речовина К2. У поліції повідомили про затримання підозрюваного в причетності до масового передозування. Особа затриманого поки не розголошується.

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