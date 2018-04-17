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В США створили браслет, який захистить від нападників

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В США створили браслет, який захистить від нападників
В США створили браслет, який захистить від нападників / Фото з вільних джерел

Розробники із США створили браслет, який захищає від нападників. Пристрій надсилає сигнал тривоги до служби порятунку, якщо його власник піддався нападу, або знепритомнів.

Про це повідомляє UAB News.

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Браслет розробили в університеті Алабами в Бірмінгемі. Розробники зазначають, що сигнал тривоги спрацьовує, якщо власник зазнає фізичного насильства або втрачає свідомість.

Також в браслеті вмикається світлова та звукова сигналізація. Розробники вважають, що тільки це вже може злякати злочинця. До того ж, звуки привертають увагу людей, які можуть допомогти або запам'ятати прикмети нападника.

Пристрій також можна під'єднати до смартфона з допомогою Bluetooth. При нападі браслет передасть через телефон сигнал тривоги з GPS-координатами в службу порятунку. Також є можливість відправити сигнал будь-кому зі списку контактів.

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Браслет постійно відстежує фізичний стан власника — кров’яний тиск, температуру та його розташування у просторі. Програма підлаштовується до параметрів користувача і починає розуміти, коли людина знаходиться у критичному стані, а коли, наприклад, просто вдарилася, або спить. Браслет сприймає за небезпеку, зокрема раптовий біг, втім він вміє відрізняти ранкову пробіжку від втечі. Також ґаджет вмикатиме тривогу, якщо власник різко впаде і не рухатиметься певний час.

Теги: Новини США Техно Ґаджети
Джерело: 24 Канал
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