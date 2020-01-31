В стінах кабінету професора текла вода, – у Roshen розповіли про проєкт в Інституті раку

Щороку понад 7 тисяч українців дізнаються про те, що мають серйозні захворювання крові, кісткового мозку чи лімфовузлів. Головна установа країни, яка діагностує і лікує онкогематологію - Національний інститут раку.

Тут, у відділенні онкогематології, проходять лікування пацієнти з лімфомою Ходжкіна, різними видами неходжкінських лімфом та множинною мієломою з усієї України.

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Після проведення хіміотерапії, у пацієнтів зустрічається різна частота ускладнень. Найважчий момент - знижуються усі показники крові. Це тягне за собою наступний етап – розвиток інфекційних ускладнень через те, що дуже низькі лейкоцити. І надзвичайно важливо, щоб у цих умовах, пацієнт перебував в чистій палаті, щоб зменшити ризик інфекційних ускладнень. В Національному інституті раку з цим м’яко кажучи не все гладко.

Теперішній вигляд палати / фото: 24 канал

Теперішній вигляд санвузла / фото: 24 канал

Після звернення Національного інституту раку та Першої медичної фундації за капітальний ремонт відділення онкогематології та створення відділення аутологічної трансплантації кісткового мозку взявся благодійник – корпорація Roshen.

Спочатку нас попросили відремонтувати одне приміщення на третьому поверсі клініки, ми це зробили й додатково обладнали його необхідним обладнанням й меблями. Але потім ми зрозуміли, що цього не достатньо, адже уся будівля потребувала негайного ремонту,

– розповіла Ірина Пономаренко, директор з розвитку соціальних проєктів корпорації Roshen.

Пацієнти знаходились в таких жахливих умовах, які ніяк не можуть бути пов’язані з їх одужанням, продовжила Ірина. В одній палаті лікувались одночасно шість-вісім людей, всі стіни будівлі були вражені грибком, протікав дах, а у кабінеті професора, який безпосередньо проводив прийом, текла вода з верхніх поверхів.

Ми вирішили, що необхідно робити повноцінний ремонт,

– зазначає Ірина Пономаренко.

Зі слів представниці Roshen, проект ремонту клініки №2 готували вісім місяців. Термін завершення усіх робіт – серпень 2020 року. Загальна площа, яку планують відремонтувати – 1900 кв. метрів.

В рамках проєкту, коштом корпорації, перекладається частина каналізації, облаштовуються колодязі, перекладається лінія електромережі (не було навіть резервної лінії, що не допустимо для лікарні), проводиться заміна системи опалення, заміна ліфту, перепланування палат зі загальних на окремі з душовими кабінами й туалетом у кожній.

Ірина Пономаренко / фото: 24 канал

Це не тільки ремонтні роботи всередині будівлі з переплануванням. Ми фактично вийшли за межі будівлі. По суті ми робимо заділ для того, щоб, коли у держави з'являться гроші або прийде інший благодійник, вони могли б підключитися до готових комунікацій, які ми зараз облаштовуємо, коментує Ірина Пономаренко.

Із початком ремонтних робіт почали проявлятись супроводжуючі складнощі. Як то каналізаційна труба, що, дивним чином, підключена не за проектом і в результаті відкриті каналізаційні нечистоти під підлогою та грибок. Чи аптека на місці лабораторії термінових аналізів. Аптека займає близько 40 кв. м. На разі приміщення аптеки опечатано.

Проєкт капітального ремонту клініки №2 / фото: 24 канал

Поточний стан першого поверху клініки №2 / фото: 24 канал

Стара система опалення приміщення / фото: 24 канал

Нова система опалення приміщення / фото: 24 канал

Як стверджують в інституті, аптеку проінформували, що в будівлі буде капремонт і що тут буде лабораторія. Коли почалися роботи, аптека закрилися, опечатали приміщення і чекають, поки закінчиться ремонт. Договір оренди аптека продовжила з Фондом держмайна ще на три роки восени 2019, коли вже був затверджений проект реконструкції будівлі і коли благодійник укладав договір на виконання робіт з НІР.

Нам важко говорити, в чому причина того, що частина приміщень закрита та блокує ремонтні роботи. Можливо, комусь тут комерційна структура потрібніша ніж лабораторія. Фактично ще місяць й для реалізації ремонту це буде вже проблемно. Ми, як благодійник, не розуміємо хто цю проблему має вирішувати і що тут буде далі,

– каже Ірина Пономаренко.

Після закінчення капітального ремонту, який Roshen розпочав у 2019 році, очікується

повне оновлення відділення гематології (згідно зі світовими вимогами); створення 4 боксованих палат з високим рівнем чистоти для проведення аутологічної і алогенної трансплантації стовбурових клітин; відкриття денного стаціонару. Що в свою чергу дозволить проводити лікування більшій кількості хворих на злоякісні новоутворення крові, збільшити кількість аутологічних трансплантацій і дасть можливість почати проведення алогенних трансплантацій кісткового мозку в Україні.

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