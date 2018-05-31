В столиці України вщент згорів автобус: фото

У четвер, 31 травня, в Шевченківському районі столиці, на вулиці Дегтярівська повністю згорів автобус.

Про це повідомляє УНН.

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Інформації про постраждалих поки немає. Попередньо відомо, що автобус їхав пустий у напрямку до депо.



Загоряння автобуса

Наразі причина пожежі невідома.



Причина ще невідома

Нагадаємо, ввечері 8 травня у Червонограді на Львівщині загорівся рейсовий автобус. На щастя, водій встиг попередити пасажирів про задимлення та висадити їх.