В столиці України вщент згорів автобус: фото
У четвер, 31 травня, в Шевченківському районі столиці, на вулиці Дегтярівська повністю згорів автобус.
Про це повідомляє УНН.
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Інформації про постраждалих поки немає. Попередньо відомо, що автобус їхав пустий у напрямку до депо.
Загоряння автобуса
Наразі причина пожежі невідома.
Причина ще невідома
Нагадаємо, ввечері 8 травня у Червонограді на Львівщині загорівся рейсовий автобус. На щастя, водій встиг попередити пасажирів про задимлення та висадити їх.
Джерело: 24 Канал
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