В страшній ДТП у Харкові загинули 2 мотоциклісти: фото з місця події
10 липня на вулиці Миру в Індустріальному районі міста Харкова зіткнулися автомобіль Nissan Qashqai та два мотоцикли Suzukі. Від удару один із мотоциклістів загинув на місці, інший – в кареті швидкої медичної допомоги.
Про це повідомила прес-служба поліції у Харкові.
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Один загиблий – 37-річний харків’янин, особа іншого мотоцикліста встановлюється.
Водія автомобіля, 38-річного мешканця Харкова, госпіталізовано до лікарні із діагнозом травма правого ока. У салоні іномарки також знаходилися його дружина і двоє дітей. Ніхто з них не постраждав.
В страшній ДТП у Харкові загинули 2 мотоциклісти
Також в результаті ДТП технічні пошкодження отримав ВАЗ-2106, який стояв на узбіччі.
У Харкові зіткнулися два мотоциклісти і автомобіль
Наразі слідчо-оперативна група оглядає місце події. Вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі обставини аварії встановлюються.
Нагадаємо, 9 липня у Київській області поблизу села Росава Миронівського району зіткнулися дві іномарки, внаслідок чого загинула одна людина та ще п'ять отримали травми.