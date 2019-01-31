В суд – за банер біля форуму Порошенка: вислуга перед президентом чи вказівка зверху

Активісти розгорнули плакат із питанням "Так, а хто замовив Катю Ганзюк?" 29 січня біля Виставкового центру, коли Петро Порошенко оголошував, що знову йде у президенти. Відповіді активісти не отримали, але потрапили під суд. Невже чинний президент продовжує традиції колишнього і чи треба взагалі узгоджувати акції протесту в Україні – дізнавались журналісти 24 каналу.

"Хто замовив Катю Гандзюк?" – активісти питають в Петра Порошенка та членів його партії, які зібралися в МВЦ, аби побачити його висунення на другий термін.

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За день до цього батько Катерини на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства її його доньки голову Херсонської облради, члена "Батьківщини" Владислава Мангера та двох "БППшників": голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. Та закликав Петра Порошенка та Юлії Тимошенко виключити цих людей зі своїх лав.

Для мене, батька Катерини, вже немає різниці між замовниками та тими, хто їх весь цей час покривав. Для мене БПП і "Батьківщина" – вбивці моєї доньки,

– заявив батько вбитої активістки Катерини Гандзюк Віктор.

Тому хлопці і вирішили пікетувати захід пропрезидентських сил.

Під час акції до них підійшли працівники поліції, мовляв, хлопці не повідомили заздалегідь про акцію. Склали адміністративний протокол про правопорушення.

"Ми повідомили, що не зобов'язані подавати таке повідомлення, бо це не передбачено чинним законодавством", – розповів активіст ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" Сергій Стерненко.

Суд був 30 січня і суддя стала на бік активістів. Вирішила, що складу правопорушення не було. Активісти вважають дії правоохоронців проти них – політичними репресіями.

Можливо, це була спроба вислужитись перед керівництвом. Можливо, це була історія, що, мовляв, не смійте проводити акції протесту, коли ви нам заважаєте або це не зручно,

– припустив активіст Сергій Стерненко.

З активістами погоджуються і певні політологи.

"Це могла бути і спроба вислужитися і команда згори, де хотіли забезпечити ідеальну картинку заходу, і для них ложка дьогтю в бочці меду була зовсім недоречною", – стверджує політичний експерт Олександр Солонтай.

Правозахисники кажуть, що після Революції Гідності кількість адмінпротоколів через неузгоджену акцію щороку знижується. Процес подання заявок регламентується нормою адмінкодексу України. Однак, фахівці вважають, що її треба вилучити з законодавства взагалі. "Це абсолютно мертва норма, в Україні не існує порядку проведення мирних зібрань. Громадськість ніколи не підтримає спецзакон про протести", – наголосив правозахисник Богдан Чумак.

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Тим часом, підозрюваний в організації замовного вбивства Катерини Гандзюк Левін (Москаленко) переховується закордном. Замість нього з заявами до українських журналістів звертається його адвокат – заперечує його причетність до злочину. У січні 2019 року СБУ оголосила в розшук Левіна (Москаленко) за підозрою в організації вбивства Гандзюк.

Хто вбив Катерину Гандзюк?31 липня 2018 року у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала численних опіків і перенесла кілька операцій. Станом на 22 серпня правоохоронці затримали 6 підозрюваних у нападі на Гандзюк, частина з яких зізналась у скоєному.



4 листопада Гандзюк померла в лікарні. 7 листопада Катерину поховали у Херсоні. Правоохоронці розслідують справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення".



За інформацією журналістів та активістів, посередником між організатором і виконавцями вбивства Гандзюк є помічник нардепа від "БПП" Миколи Паламарчука –Ігор Павловський. Останній нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук відкинули такі звинувачення та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського взяли під арешт.



3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.



СБУ оголосила в розшук кримінального авторитета Олексія Левіна (Москаленка). Левіну оголошено про підозру в організації вбивства Гандзюк, здійсненого групою осіб з особливою жорстокістю, з корисливими мотивами.