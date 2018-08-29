В Сумах зафіксували рекордну кількість донорів

В Сумах зафіксували рекордну кількість охочих здати кров – там на тисячу місцевих мешканців припадає 190 донорів.

Варто зазначити, що в інших регіонах України цифра донорів не перевищує 14 осіб.

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Аби зафіксувати рекорд, у Суми приїхали із національного реєстру рекордів. Варто зауважити й те, що середньостатистичний сумський донор щороку молодшає. Якщо ще десять років тому його вік був 40 років, то нині наближається до 25-ти.

Ми оголошуємо Суми центром донорства. І оголошуємо рекорд – найбільша кількість донацій крові та її компонентів крові на тисячу населення,

– сказала представниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Сумський рекорд може бути і світовим. Для порівняння – у США на тисячу осіб припадає 100 донорів, у країнах Європи – близько 50.

До слова, у Тернополі створили безкоштовний банк донорів кісткового мозку. В реєстрі вже 200 потенційних донорів. Їм вислали спеціальний конверт з тест-набором для визначення ДНК.