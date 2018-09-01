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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

В так званій "ДНР" лякають наступом ЗСУ: назвали дату

1382 Читать новость на русском
Едуард Басурін
Едуард Басурін / liganews.net

Так званий "заступник командуючого корпусом Міноборони "ДНР" Едуард Басурін заявив, що українські військові нібито почали підготовку до наступу на Донбасі після смерті ватажка терористів Олександра Захарченка.

Про повідомляють "Риа Новости".

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"Наші джерела в штабах ООС і ОТГ "Схід" називають 14 вересня як можливу дату наступу", – заявив він.

За його словами, українські силовики нібито під прикриттям навчань "Шторм-2018" розгорнули ударне угруповання на маріупольському напрямку.

Крім цього, в район Урзуфа прибули підрозділи 56 мотопіхотної і 406 артилерійських бригад. Це призведе до чергового витка кровопролиття в цій "громадянської війни",
– сказав терорист.

Нагадаємо, увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. На його місце тимчасово призначили нового "главу республіки". Ним став екс-менеджер "Шахтаря" Дмитро Трапезніков. Після цього "Голова ради міністрів "ЛНР" Сергій Козлов заявив, що їде з окупованого Луганська.

Теги: Вбивство Захарченка Новини Донецька Новини України Новини політики Війна на Донбасі Збройні Сили України
Джерело: 24 Канал
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