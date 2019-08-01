12:11
1 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Чергова маріонетка Путіна. 46 хвилин вибачень для Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:23, 31 липня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться жартувати. Зеленський наслідує Лукашенка
      Вєсті.UA
      19:11, 31 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ

      В центрі Дніпра перевернулась маршрутка: є постраждалі (відео)

      176 Читать новость на русском
      В центрі Дніпра перевернулась маршрутка
      В центрі Дніпра перевернулась маршрутка / Информатор

      ДТП трапилася 1 серпня. На перехресті автівка на повній швидкості влетіла в мікроавтобус, через що його перевернуло на бік. Понад 10 осіб госпіталізовано.

      Інцидент трапився на перетині проспекту Яворницького та вулиці Вернадського. Про це повідомляє Информатор.

      Читайте також: Водій на смерть збив людину на інвалідному візку та втік з місця події

      Аварія сталася приблизно о 7:00 ранку за участю маршрутки Mercedes Sprinter і Hyundai Getz. Водій Hyundai не впорався з керуванням автомобіля і влетів в маршрутку № 157, яка їхала до центру міста.

      Під час зіткнення у маршрутці перебувало 20 пасажирів, 13 з яких госпіталізовано. 

      На щастя, травми пасажирів не драматичні – рани на кінцівках, а також забої грудної клітки та голови.

      За попередньою інформацією, водій легковика перебував у стані алкогольного сп'яніння і за ним була погоня. Гальмівний шлях легковика склав близько 40 метрів.

      Стан водія Hyundai лікарі оцінюють як важкий. 

      Відео з моментом ДТП у Дніпрі з камер спостереження:



      У Дніпрі перевернулась маршрутка
      Автівка Hyundai Getz влетіла в маршрутку

      ДТП у Дніпрі, перевернулась маршрутка
      Під час зіткнення у маршрутці перебувало 20 пасажирів

      Під час ДТП у Дніпрі постраждало 13 осіб
      Внаслідок ДТП у Дніпрі госпіталізовано 13 осіб

      blog_ava
      30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
      сьогодні
      3254
      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП Новини Дніпра Кримінальні новини Алкоголь
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Халатність чи державна зрада: бойовики отримали дані секретних співробітників СБУ
      сьогодні , 12:00 Халатність чи державна зрада: бойовики отримали дані секретних співробітників СБУ
      Олексій Чибісов 661
      Музичні новинки липня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      сьогодні , 10:00 Музичні новинки липня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
      Олена Булан 278
      Вопрос территориальной целостности Украины важнее, чем окончание войны и экономические реформы
      сьогодні , 08:50 Вопрос территориальной целостности Украины важнее, чем окончание войны и экономические реформы
      Блог Медіа 999
      Суд против России в Гааге, взрыв в Евпатории и зона вместа музшколы: новости Крымнаша
      31 липня , 22:00 Суд против России в Гааге, взрыв в Евпатории и зона вместа музшколы: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 2289
      Скільки будуть заробляти нові нардепи: інфографіка
      31 липня , 21:02 Скільки будуть заробляти нові нардепи: інфографіка
      Яніна Ткачук 4634
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук