В центрі Дніпра перевернулась маршрутка: є постраждалі (відео)

ДТП трапилася 1 серпня. На перехресті автівка на повній швидкості влетіла в мікроавтобус, через що його перевернуло на бік. Понад 10 осіб госпіталізовано.

Інцидент трапився на перетині проспекту Яворницького та вулиці Вернадського. Про це повідомляє Информатор.

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Аварія сталася приблизно о 7:00 ранку за участю маршрутки Mercedes Sprinter і Hyundai Getz. Водій Hyundai не впорався з керуванням автомобіля і влетів в маршрутку № 157, яка їхала до центру міста.

Під час зіткнення у маршрутці перебувало 20 пасажирів, 13 з яких госпіталізовано.

На щастя, травми пасажирів не драматичні – рани на кінцівках, а також забої грудної клітки та голови.

За попередньою інформацією, водій легковика перебував у стані алкогольного сп'яніння і за ним була погоня. Гальмівний шлях легковика склав близько 40 метрів.

Стан водія Hyundai лікарі оцінюють як важкий.

Відео з моментом ДТП у Дніпрі з камер спостереження:







Автівка Hyundai Getz влетіла в маршрутку



Під час зіткнення у маршрутці перебувало 20 пасажирів



Внаслідок ДТП у Дніпрі госпіталізовано 13 осіб