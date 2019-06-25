В центрі Києва безпритульний ледь не зґвалтував сплячу жінку

В ніч на 25 червня у Києві трапився неприємний інцидент. Безхатько роздягнув жінку, що спала на траві і намагався її зґвалтувати.

Інцидент стався на вулиці Саперне поле, 45 приблизно о 00.15. Про це повідомляє Информатор.

Читайте також: У Києві в Гідропарку втопився військовий

У той час, коли жінка спала на газоні, на неї звернув увагу безпритульний, який проходив повз. Не зважаючи на те, що жінка була у стані алкогольного сп'яніння, вона встигла прокинутись після того, як невідомий чоловік зняв з неї штани.

Натомість, жінка зателефонувала своєму чоловіку, який швидко прийшов на місце події. Між ним та безхатьком трапилась сутичка. Безпритульний розбив пляжку і з "розою" ганявся за чоловіком жінки. Патрульна поліція, яка була на місці, вирішила конфлікт та з'ясовує усі деталі інциденту.

Читайте також: У Запоріжжі зґвалтували 12-річну дитину в під'їзді: зловмисника затримали