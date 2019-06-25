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      В центрі Києва безпритульний ледь не зґвалтував сплячу жінку

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      Зґвалтування в Києві
      Зґвалтування в Києві / 12 канал

      В ніч на 25 червня у Києві трапився неприємний інцидент. Безхатько роздягнув жінку, що спала на траві і намагався її зґвалтувати.

      Інцидент стався на вулиці Саперне поле, 45 приблизно о 00.15. Про це повідомляє Информатор.

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      У той час, коли жінка спала на газоні, на неї звернув увагу безпритульний, який проходив повз. Не зважаючи на те, що жінка була у стані алкогольного сп'яніння, вона встигла прокинутись після того, як невідомий чоловік зняв з неї штани.

      Натомість, жінка зателефонувала своєму чоловіку, який швидко прийшов на місце події. Між ним та безхатьком трапилась сутичка. Безпритульний розбив пляжку і з "розою" ганявся за чоловіком жінки. Патрульна поліція, яка була на місці, вирішила конфлікт та з'ясовує усі деталі інциденту. 

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      blog_ava
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      Теги: Новини України Кримінал Новини криміналу і ДТП Новини Києва
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