В центрі Києва невідомі спаплюжили виставку "Українська революція"
В ніч проти четверга, 8 березня, у Києві на Хрещатику невідомі понищили виставку "Українська революція 1917-1921".
Про це у Facebook повідомив голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
"Вночі вандали сплюндрували виставку "Українська революція 1917-1921", яка вже від початку листопада минулого року експонується на Хрещатику біля Головпошти", – мовиться у повідомленні.
Читайте також: У Харкові невідомі понищили пам’ятну плиту отаманові Івану Сірку: фото
Зазначимо, що вчинок вандалів обурив користувачів мережі.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі