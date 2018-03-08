В центрі Києва невідомі спаплюжили виставку "Українська революція"

В ніч проти четверга, 8 березня, у Києві на Хрещатику невідомі понищили виставку "Українська революція 1917-1921".

Про це у Facebook повідомив голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Вночі вандали сплюндрували виставку "Українська революція 1917-1921", яка вже від початку листопада минулого року експонується на Хрещатику біля Головпошти", – мовиться у повідомленні.

Читайте також: У Харкові невідомі понищили пам’ятну плиту отаманові Івану Сірку: фото

Зазначимо, що вчинок вандалів обурив користувачів мережі.