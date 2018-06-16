В центрі Одеси горів ресторан: фото з місця пожежі
На території Міського саду в Одесі сталась пожежа у ресторані.
Як пише місцеве видання "Думская", пожежа сталась вранці у суботу.
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Зайнялась закинула будівля, що примикає до будинку номер 6 по вулиці Гаванній.
Очевидці розповідають, що вогонь був настільки сильним, що перекинувся на сусідню будівлю, що належить відомому у місті закладу.
Надзвичайники повідомили, що горів дах прибудови ресторану "Пивний сад". Про пожежу рятувальники дізналися о 7:39 ранку, о 08:33 її вже вдалось ліквідувати.
Загалом вогнем було знищено 150 квадратних метрів покрівлі.
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Джерело: 24 Канал
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