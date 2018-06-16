В центрі Одеси горів ресторан: фото з місця пожежі

На території Міського саду в Одесі сталась пожежа у ресторані.

Як пише місцеве видання "Думская", пожежа сталась вранці у суботу.

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Зайнялась закинула будівля, що примикає до будинку номер 6 по вулиці Гаванній.

Очевидці розповідають, що вогонь був настільки сильним, що перекинувся на сусідню будівлю, що належить відомому у місті закладу.

Надзвичайники повідомили, що горів дах прибудови ресторану "Пивний сад". Про пожежу рятувальники дізналися о 7:39 ранку, о 08:33 її вже вдалось ліквідувати.

Загалом вогнем було знищено 150 квадратних метрів покрівлі.

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