В центрі Одеси підірвали авто відомого бізнесмена: фото та відео

У центрі Одеси пізно ввечері 24 червня на перетині вулиці Троїцької та проспекту Олександрівського підірвали автомобіль. Постраждалим виявився директор місцевої охоронної фірми "Самсон" Андрій Бабенко.

Про це пише "Думська".

За словами очевидців, Бабенко приїхав додому з сім'єю і охороною на чорному Mercedes. Машину залишили через дорогу.

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У момент, коли Бабенко заходив додому з дружиною спрацював вибуховий пристрій. Жінка та діти не постраждали. Бабенко зазнав поранення ніг.

Як зазначає видання, агентство "Самсон" охороняло скандально відомого бізнесмена Романа Купера.

Місце вибуху в Одесі (відео):