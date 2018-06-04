00:39
5 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
25°C 15°C
  • середа
    19°C 13°C
  • четвер
    23°C 10°C
  • п'ятниця
    25°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Російське кохання Трампа. Життя без Путіна
Вєсті Кремля
19:14, 2 червня
Вєсті.UA. Мрії Тимошенко. Клоун Царьов
Вєсті.UA
21:32, 4 червня
Куди
ЦРУ
09:14, 1 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Студентська сесія
Згадати все
00:27, 2 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ РОМАН СУЩЕНКО

В цей час більше нікого не було, – жінка виявила власне селфі, зроблене невідомою істотою

801 Читать новость на русском
Телефон
Телефон / www.mirror.co.uk

Британка Дебра Деметрів з Ньюкасл-апон-Тайна досі не може заспокоїтись після власної фотографії, яку вона виявила у своєму телефоні. За її словами, "селфі"-фото вона не робила, а в будинку в той день нікого не було.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Ситуація трапилась 2 червня, в суботу, коли вона відпочивала вдома у власній спальні. Перед сном вона поклала телефон Samsung S7 під подушку і, прокинувшись зранку, він там і лежав. Однак наступного дня, випадково заглянувши у фотогалерею, вона оторопіла, оскільки хтось сфотографував її коли та спала.

Читайте також: Покинуті та забуті: містичні фотографії безлюдних готелів класу люкс


Фото Дебри Деметрів, зроблене невідомою істотою 2 червня

В цей час в будинку більше нікого не було. Мій старший син пішов на роботу за 45 хвилин до того, як ця фотографія була зроблена. Другий син був з батьком. Ви можете побачити, як мої руки поряд зі мною, тому я не могла зробити цього фото. І мої очі дещо привідкриті, тому якщо би хтось би був в кімнаті, я би це помітила,
– розповіла схвильована жінка.

Експерт з надприродних явищ Семмі Роулінсон роздивилась фото і додала, що воно справді моторошне. "Духи роблять все, щоб привернути нашу увагу. Якщо хтось минулого року відійшов у вічність, то він може так привертати увагу жінки", – прокоментувала випадок екстрасенс.


Дебра Деметрів

Теги: LifeStyle Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 4 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Как Италия выступает против беженцев
4 червня, 23:00 Как Италия выступает против беженцев
Іван Яковина 293
Головні новини 4 червня: вирок Сущенку, поліграф Савченко і стрілянина під Києвом
4 червня, 22:15 Головні новини 4 червня: вирок Сущенку, поліграф Савченко і стрілянина під Києвом
1935
Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
4 червня, 14:17 Як зробити літні кавові коктейлі: легкі освіжаючі рецепти
889
Технології охолодження продуктів, які не залишать байдужими
4 червня, 12:03 Технології охолодження продуктів, які не залишать байдужими
2
4 червня, 22:06 "Росія вже двічі порушувала угоди" – інтерв'ю лідера європейських "зелених"
Блог Медіа 379
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук