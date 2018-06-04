В цей час більше нікого не було, – жінка виявила власне селфі, зроблене невідомою істотою

Британка Дебра Деметрів з Ньюкасл-апон-Тайна досі не може заспокоїтись після власної фотографії, яку вона виявила у своєму телефоні. За її словами, "селфі"-фото вона не робила, а в будинку в той день нікого не було.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Ситуація трапилась 2 червня, в суботу, коли вона відпочивала вдома у власній спальні. Перед сном вона поклала телефон Samsung S7 під подушку і, прокинувшись зранку, він там і лежав. Однак наступного дня, випадково заглянувши у фотогалерею, вона оторопіла, оскільки хтось сфотографував її коли та спала.

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Фото Дебри Деметрів, зроблене невідомою істотою 2 червня

В цей час в будинку більше нікого не було. Мій старший син пішов на роботу за 45 хвилин до того, як ця фотографія була зроблена. Другий син був з батьком. Ви можете побачити, як мої руки поряд зі мною, тому я не могла зробити цього фото. І мої очі дещо привідкриті, тому якщо би хтось би був в кімнаті, я би це помітила,

– розповіла схвильована жінка.

Експерт з надприродних явищ Семмі Роулінсон роздивилась фото і додала, що воно справді моторошне. "Духи роблять все, щоб привернути нашу увагу. Якщо хтось минулого року відійшов у вічність, то він може так привертати увагу жінки", – прокоментувала випадок екстрасенс.



Дебра Деметрів