В Туреччині інфляція побила рекорд за 15 років: як змінились ціни

Через обвал ліри у серпні 2018 року рівень інфляції у Туреччині сягнув найвищої за останні 15 років позначки у 17,9 відсотка.

Про це повідомляє AFP.

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Ціни виробників в Туреччині в серпні злетіли на більш ніж 32% в річному вираженні і на 6,6% у порівнянні з попереднім місяцем. Це найбільший приріст з кінця 2003 року, коли у липні інфляція сягнула 15,85%.

На продукти харчування та безалкогольні напої зросли ціни на 19,75%. Найбільше відчувається підвищення цін на транспорт – 27,13%.

Рейтингові агенції закликають Центральний банк Туреччини підвищити відсоткові ставки. Відмова Центробанку зробити це викликала сумніви в незалежності інституції.

Центральний банк Туреччини оголосив, що готовий коригувати грошово-кредитну політику на найближчому засіданні, яке відбудеться 13 вересня, щоб стримати пов'язані з інфляцією ризики.

10 серпня президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав турків міняти іноземну валюту та золото на валюту країни – турецьку ліру. Він анонсував, що Туреччина готується перейти на розрахунки в національній валюті зі своїми найбільшими торговельними партнерами.