20:01
3 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
29°C 14°C
  • вівторок
    29°C 15°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, сьогодні
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

В Туреччині інфляція побила рекорд за 15 років: як змінились ціни

354 Читать новость на русском
Інфляція в Туреччині сягнула найвищого рівня за 15 років
Інфляція в Туреччині сягнула найвищого рівня за 15 років / Фото з відкритих джерел

Через обвал ліри у серпні 2018 року рівень інфляції у Туреччині сягнув найвищої за останні 15 років позначки у 17,9 відсотка.

Про це повідомляє AFP.

Читайте також: Міністр фінансів Туреччини назвав загрози санкцій США проти Анкари

Ціни виробників в Туреччині в серпні злетіли на більш ніж 32% в річному вираженні і на 6,6% у порівнянні з попереднім місяцем. Це найбільший приріст з кінця 2003 року, коли у липні інфляція сягнула 15,85%.

На продукти харчування та безалкогольні напої зросли ціни на 19,75%. Найбільше відчувається підвищення цін на транспорт – 27,13%.

Рейтингові агенції закликають Центральний банк Туреччини підвищити відсоткові ставки. Відмова Центробанку зробити це викликала сумніви в незалежності інституції.

Центральний банк Туреччини оголосив, що готовий коригувати грошово-кредитну політику на найближчому засіданні, яке відбудеться 13 вересня, щоб стримати пов'язані з інфляцією ризики.

10 серпня президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав турків міняти іноземну валюту та золото на валюту країни – турецьку ліру. Він анонсував, що Туреччина готується перейти на розрахунки в національній валюті зі своїми найбільшими торговельними партнерами.

хроніка подій

 

Теги: Новини Туреччини Інфляція Ціни
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Колишнього президента США госпіталізували
14 липня 2017 , 05:58
У Москві зірвали лекцію одного з лідерів "Антимайдану"
 21 травня 2015 , 15:33
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук