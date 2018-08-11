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"В твоїх дітей не буде мами": у Рівному мажор пригрозив журналістці розправою після ДТП

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Мажор з Рівного Андрій Бузинарський
Мажор з Рівного Андрій Бузинарський / Facebook

В Рівному Андрій Бузинарський у стані сильного сп’яніння протаранив автівку. На питання журналістки каналу "UA: Рівне" про ДТП водій пригрозив розправою.

Андрій Бузинарський – це син колишнього керівника обласної ініціативної групи Громадського руху "Український вибір" Михайла Бузинарського, главою руху є Віктор Медведчук. Про інцидент повідомила обурена журналістка Ірина Білецька у Facebook.

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"Чоловік, в чию машину він в‘їхав, минаючи перехрестя на червоний сигнал світлофора, каже, що автомобіль не підлягає відновленню", – написала у Facebook Білецька. Виявилось, що п’яний водій – це Андрій Бузинарський.

Я питаю Андрія, що він вживав – алкоголь чи наркотики. Андрій каже, що і алкоголь, і наркотики. А ще Андрій каже, що його відпустять, а мені (хана). Каже, що дасть пару доларів хлопцям, і мене вб‘ють,
– розповіла про розмову журналістка.

А на запитання "Ти думаєш, що тобі за це нічого не буде" Бузинарський відповів: "Нє, я не думаю, я думаю, що тобі башку сьогодні поламають і ти будеш до завтра як мінімум трупом. В твоїх дітей не буде мами".

Вона також зазначила, що у Бузинарського вилучили посвідчення водія. При цьому у нього не було при собі техпаспорта на автомобіль, а самого його вже вчетверте оформляють по статті 130 КУпАП (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння).

У прес-службі патрульної поліції зазначили, що у крові водія було встановлено 2,14 проміле алкоголю. Від освідування на наявність наркотичного сп’яніння водій відмовився взагалі. 

Теги: Новини України Рівне Аварії та ДТП журналісти
Джерело: 24 канал
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