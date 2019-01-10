В "Уфі" прокоментували повернення Зінченка: Якщо це станеться, то ми будемо стрибати від щастя

У російському клубі "Уфа" прокоментували інформацію журналіста Sky Sport Italia Франческо Пьетрелла про те, що Олександр Зінченко перейде в їх табір на правах оренди.

Генеральний директор "Уфи" Шаміль Газізов спростував інформацію про можливу оренду гравця "Манчестер Сіті", пише ТАСС.

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"Чесно кажучи, я навіть не знаю, звідки ці чутки беруться. Ми були б надзвичайно раді, якби таке сталося, але це не більше ніж вигадки. Ніяких переговорів по його поверненню ми не вели й не ведемо, проте якщо все ж це станеться, то всі ми тут будемо стрибати до стелі від щастя", – сказав Газізов.

Як відомо, 22-річний українець раніше виступав у складі російського клубу, саме звідти він перейшов в манчестерський клуб влітку 2016 року.

У поточному сезоні хавбек провів 11 матчів у складі "Ман Сіті", в яких забив 1 гол і зробив 2 результативні передачі.

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