В уряді Угорщини погрожують Україні через мовний закон

Уряд Угорщини відреагував на ухвалення Верховною Радою мовного закону. Там попередили НАТО, що будуть надалі блокувати проведення комісії Україна-НАТО.

Угорщина вирішила нагадати Україні про свою так звану позицію, про це повідомив угорський журналіст Шабольч Пануй з посиланням на джерела в уряді Угорщини на своїй сторінці у Twitter.

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Народні депутати 25 квітня проголосували за важливий закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його підтримали 278 народних депутатів. Проти проголосували 38 нардепів, 25 не голосували, а 7 утримались від голосування.

Джерела повідомляють мені, що посадовці Угорщини заявили заступнику генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер під час її візиту до Будапешта, що Угорщина продовжуватиме блокувати переговори між НАТО та Україною, якщо Київ ухвалить мовний закон, що і відбулося щойно,

– написав він.

Sources tell me that Hungarian gov’t officials made it clear to NATO DSG @Gottemoeller during her visit to Budapest that Hungary will keep blocking high-level Ukraine-NATO talks if UA passes its language law (which just happened) or in case of any infringement of minority rights. — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) April 25, 2019

Що змінює новий закон про мову?

Українською говоритимуть у публічному просторі, державному та комунальних секторах, у сфері обслуговування, у підписах та маркуванні товарів та послуг. Це, зокрема, стосується і медичної допомоги, і обслуговування в транспорті, і у публічних закладах. Комп’ютерні програми повинні будуть мати інтерфейс державною мовою та/або англійською мовою або мовами Євросоюзу. У театральних виставах та при дубляжі кінофільмів, на телебаченні, інтернеті та друкованих ЗМІ також використовуватимуть українську.

Із чого розпочався конфлікт між Україною та Угорщиною? Він триває вже понад рік. Спочатку Угорщина заблокувала зустрічі в межах співпраці України з ЄС і НАТО через ухвалений Києвом закон про освіту, який набув чинності 28 вересня 2017 року. Офіційний Будапешт побачив порушення прав угорської меншини у нормі закону щодо обов’язкового отримання освіти державною мовою.



Офіційний Київ ці звинувачення відкидає. Згодом між двома державами розгорівся новий конфлікт через те, що на Закарпатті українцям роздавали угорські паспорти. Зокрема, у мережі з'явилось відео, як в угорському консульстві у місті Берегово місцеві отримують громадянство сусідньої держави та присягають на вірність їй.



Через це 4 жовтня Україна оголосила консула Угорщини в Берегові "персоною нон ґрата" (небажаною особою) та наголосила, що той повинен покинути територію України протягом 72 годин. У відповідь на це офіційний Будапешт заявив про вислання українського консула. Угорські консульства припинили і не будуть відновлювати процедуру видачі угорського громадянства українцям на території своїх консульств на Закарпатті та в Києві.