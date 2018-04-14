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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Угорщині розпочалися масові протести через перемогу правлячої партії

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Протести в Будапешті
Протести в Будапешті / MTVA

В столиці Угорщини відбулася масштабна демонстрація опонентів чинної влади і вимогою про перерахунок голосів на парламентських виборах.

Про це повідомляють угорські ЗМІ, передає "Європейська правда".

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Незалежне, але критичнее до влади видання 444.hu пише про "десятки тисяч демонстрантів", таке ж формулювання використовують чимало інших угорських інтернет-видань.

Протести в Будапешті
Протести в Будапешті

Міжнародні ЗМІ дають ще вищі оцінки – за підрахунками AFP, у протестах взяло участь "близько 100 тисяч людей". Проурядове Hirado визнає факт масової демонстрації, але не надає оцінок щодо кількості людей.

Index.hu зазначає, що переважну більшість демонстрантів складають прибічники лівих та ліберальних партій. Водночас, у натовпі є також прибічники праворадикальної партії "Йоббік". Попри ідеологічну відмінність учасників, мітинг пройшов мирно.

Демонстранти скандували "нас більшість" та вимагали перерахунку голосів або нових виборів.

Нагадаємо, перемогу на парламентських виборах в Угорщині, що відбулись 8 квітня, здобула права партія "Фідес" та її лідер – чинний прем'єр-міністр країни Віктор Орбан, якого 8 квітня втретє обрали прем'єр-міністром Угорщини, відомий своїми жорсткими антиміграційними заходами: за його ініціативи у 2015 році Угорщина побудувала паркан вздовж своїх кордонів із Сербією та Хорватією, щоб запобігти напливу нелегальних мігрантів у країну.

Теги: Новини політики Угорщина протести
Джерело: 24 Канал
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