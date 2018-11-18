В Угорщині відкрили пам'ятник жертвам Голодомору в Україні: фото

В Угорщині, у центрі міста Сегеда на Домській площі, відбулося відкриття пам'ятника жертвам Голодомору в Україні 1932-33 років.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Угорщини.

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У церемонії відкриття пам'ятника взяли участь посол України в Угорщині Любов Непоп та парламентський держсекретар міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Левенте Мадяр.

Україна протягом останніх десятиліть пройшла навіть більше випробувань, ніж угорці,

– зазначив він.



Пам'ятник в Угорщині жертвам Голодомору в Україні/ Фото Любов Непоп

Дипломат назвав Голодомор експериментом радянської влади. Левенте Мадяр зазначив, що влада СРСР намагалась зламати український народ шляхом заморення голодом. Також він додав, що тепер Україна як і Угорщина може сподіватися на більш щасливе майбутнє.



Надпис на пам'ятнику жертвам Голодомору в Україні/ Фото Facebook

"Історія довела, що український народ є настільки сильним, щоб не йти проти когось для того, щоб зміцнити власну ідентичність", – сказав держсекретар.

Як зазначила посол України Любов Непоп, пам’ятник встановили у центрі Сегеда на Домській площі в парку центрального собору. Вона додала, що дуже символічно у відкритті брали участь спільно українські та угорські офіцери.



У відкритті пам'ятника брали участь спільно українські та угорські офіцери/ Фото Facebook



Українські та угорські офіцери у центрі міста Сегеда / Фото Facebook

"Вірю, що і в усіх інших життєвих ситуаціях ми так само стоятимемо пліч-о-пліч, разом вшановуючи жертв трагедій минулого, протидіючи нинішнім і запобігаючи майбутнім загрозам", – написала посол.