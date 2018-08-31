В Угорщині вирішили змінити скандальну назву посади уповноваженого у справах Закарпаття
Угорщина погодилась на зміну назви для посади по уповноваженому по Закарпаттю, яка викликала протест України.
Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
"Почав ранок з розмови з своїм угорським колегою Петером Сіярто. Угорці нас добре почули і змінюють назву свого уповноваженого "по Закарпаттю", – написав міністр.
Клімкін також написав про продовження конструктивної співпраці стосовно інших питань.
Читайте також: Україна vs Угорщина: чому Будапешт роздмухує конфлікт на Закарпатті
Нагадаємо, що на початку серпня Угорщина створила посаду уповноваженого у справах Закарпаття. МЗС України запросило пояснення від уряду Угорщини через його рішення.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Головні новини 5 квітня: хімічна атака по Сирії, обшуки в "Укрнафті"6 квітня 2017 , 07:55
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
Головні новини футболу 10 березня: Манчестер Юнайтед обіграв Ліверпуль, перемоги Барселони та Реала11 березня , 07:00
Півзахисник Шахтаря покинув збірну Бразилії через близький трансфер3 червня , 23:37