В Угорщині вирішили змінити скандальну назву посади уповноваженого у справах Закарпаття

Угорщина погодилась на зміну назви для посади по уповноваженому по Закарпаттю, яка викликала протест України.

Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Почав ранок з розмови з своїм угорським колегою Петером Сіярто. Угорці нас добре почули і змінюють назву свого уповноваженого "по Закарпаттю", – написав міністр.

Почав ранок з розмови з своїм колегою Петером Сіярто. Угорці нас добре почули і змінюють назву свого уповноваженого "по Закарпаттю". А щодо усіх інших питань - продовжуємо конструктивно працювати далі. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 31 серпня 2018 р.

Клімкін також написав про продовження конструктивної співпраці стосовно інших питань.

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Нагадаємо, що на початку серпня Угорщина створила посаду уповноваженого у справах Закарпаття. МЗС України запросило пояснення від уряду Угорщини через його рішення.