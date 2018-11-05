В Украине такого не было: чем удивил фестивальный сезон-2018 и что нужно менять

Оглядываясь на летний фестивальный сезон можно сказать, что Украина такого еще не переживала. К нам заезжали крупные звезды, но чтобы в таком количестве и каждый месяц – никогда!

Imagine Dragons, чье выступление оставило в восторге фанатов и вызвало в Facebook бурную дискуссию о ценности материала, который записывают, а потом играют на сцене "драконы". Главное – фанаты остались довольны. Но максимум удовольствия получил менеджмент американской группы. Первый раз в неизвестной для них стране на стадионе – и сразу солдаут. Такое бывает очень редко.



Imagine Dragons сыграли мощный концерт в Киеве

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Не стоит забывать и об "Океане Ельзы", который в третий раз собрал НСК "Олимпийский". К новому пришествию "океаны" пришли во всеоружие и устроили настоящее шоу. Разобрали унылую сцену и сделали крайне мощный бэк из экранов, который был размещен полукругом. Таким образом, происходящее на подмостках было видно из любой точки стадиона. Высота всего сооружения составила шесть этажей, а к каждой композиции был создан отдельный видеоряд.

"Океан Ельзы" в третий раз собрал НСК "Олимпийский"

Сложилась интересная тенденция. Ближе к концу лета техническое оснащение концертов становилось все лучше. Июнь прошел под флагом сольных выступлений. Тут у каждой площадки свой аппарат. Июль был уже помассивнее. Столичные фестивали оформляли сцены с особой тщательностью. Выделился UPark, принявший у себя две легендарные команды. Август так вообще был битвой титанов. До сих пор непонятно, кто был круче в оформлении сцены – Imagine Dragons или "Океан Ельзи".

Но в данном случае мы смотрим лишь на хорошие стороны, потому что, если честно, концертный рынок такой возможности давно не получал. Уже на следующий год заявлено несколько значимых привозов – Twenty One Pilots, Years & Years, Jungle, а в октябре-2019 к нам приедет Эрос Рамаццотти – наверное, самый ожидаемый возрастной поп-артист в нашей стране. В общем, есть что ждать и есть из чего выбирать. И это еще не конец года, который нас определенно чем-то удивит.

Но самый интересный раздел в летней культурной жизни – фестивали. Киев стал невероятно мощным сосредоточением громких ивентов на метр квадратный в Украине. Пускай не все из них прошли так удачно, как хотелось бы, но задел задан верный – больше мероприятий, хороших и разных. С одной стороны, в целом, все прошло неплохо. Мощные хедлайнеры, крепкие нишевые артисты. Каждому по потребностям. С другой, в поле дискуссии вернулись несколько вопросов – как культурных, так и не очень.

Но сначала о хорошем.

BeLive Festival (21-24 июня)

Первым, по-настоящему крупным фестивалем, который открыл этот сезон, стал BeLive. Под ивент был арендован целый НСК "Олимпийский". BeLive работал по четырем направлениям – музыка, еда, инновации, стенд-ап. Каждая из этих статей сработала на одну треть от максимальной мощности, по итогу выдав удовлетворительный результат. А потенциал был.

Музыкальная часть у BeLive не вызвала нареканий. Впервые за долгое время на НСК "Олимпийский" был вменяемый звук. Пул артистов выбран славный: все еще бодрый старичок Jamiroquai, верная ставка на Hurts. Самыми интересными оказались ответственные англичане Everything Everything и не-соул бригада HONNE. Не забыли и об украинской музыке: наряду с популярными MOZGI и Время и Стекло, выступили "молодые и перспективные" – LATEXFAUNA, Alina Pash, KAZKA и другие.

Казалось бы, что тут пошло не так? Во-первых, против BeLive сыграла локация. НСК "Олимпийский" оказался слишком большим для такого события. Огромное количество свободного пространства впечатляло, но в то же время удручало. Во-вторых, погода – первые три дня было дождливо, пасмурно и до дрожи холодно. И только на четвертый день все относительно наладилось. В-третьих, многие жаловались на работу персонала и называли ее неквалифицированной. В-четвертых, промоушен ивента был весьма мощный – сколько наружной рекламы одного события давно не видели, но этого не хватило, чтобы привлечь потенциальную аудиторию.

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Atlas Weekend (3-8 июля)

Четвертый сезон крупнейшего украинского фестиваля и третий – на ВДНГ. С каждым годом Atlas Weekend учится на своих ошибках, но весьма выборочно. Что-то организаторы берут исправляют, а какие-то проблемы оставляют без внимания. На одну из главных – пересечения сцен по звуку – планомерно забивают с самого переезда феста на ВДНГ. Вопрос с соблюдением тайминга относительно решили – уже хорошо.

Организатором Atlas Weekend не удалось исправить всех ошибок предыдущих лет

Лайн-ап в этом году также вызвал много вопросов. Очень долго не было никаких анонсов. Кто-то воодушевлялся этой загадочностью и надеялся на громкое имя в списке, а кто-то перестал в силу Atlas Weekend верить вообще, особенно после прошлого года с Kasabian и Royksopp. В итоге, хедлайнерами фестиваля стали как и новые имена (мало), так и проверенные Украиной клиенты (много) – LP, Бенджамин Клементайн, The Chemical Brothers, Мартин Гаррикс, Placebo и... Олег Винник.

По жанрам список участников вроде бы и разнообразен, но новых имен очень мало. 70% участников повторяется из года в год. Складывается ощущение, что с этими артистами подписан какой-то бесконечный контракт, который предполагает их участие на фестивале до конца существования самого фестиваля.

В плюсы можно записать инклюзивность – ни один фестиваль не работал с людьми с инвалидностью, как Atlas Weekend. Платформы, пандусы, специальные туалеты...

Hedonism Festival (13-14 июля)

В этом году Hedonism разбился на три части – препати в июне, основная часть в июле и афтерпати в августе. Хороший способ растянуть удовольствие на максимум. Из всех киевских фестивалей Hedonism – самый маленький, но при этом самый атмосферный за счет локации и публики, которая туда приходит. Проходит Hedonism на Трухановом острове на "Южном Берегу Киева". Организаторы решили в сезоне-2018 уменьшить количество сцен и территорию, чтобы сделать мероприятие максимально уютным.

В итоге, получился неспешный чилл с бутылочкой 0.33 под самую разную музыку – от замысловатой электроники до сельского хип– хопа от группы "Курган и Агрегат". По организации Hedonism можно назвать самым дисциплинированным – тайминг соблюдается, проблемы решаются волонтерами быстро, четко и без лишних телодвижений. Единственный минус – и в этом виноваты не организаторы – не самое большое количество посетителей. В плане продвижения они делают все верно, но более широкая аудитория мероприятие игнорирует.

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UPark Festival (25-26 июля)

Вот этот фестиваль после перерыва в год ждали очень сильно. В первый сезон, который состоялся в 2016 году, организаторы зашли с проверенных козырей – Red Hot Chili Peppers и Muse. В этом сделали ставку тоже на культовые команды, но которые в Украине еще не выступали – Gorillaz и Massive Attack.

Gorillaz – сайд-проект Дэймона Албарна, основателя брит-поп группы Blur. Один из важных коллективов жанра и последних нескольких десятков лет. Gorillaz, впрочем, достигли тех же высот. Massive Attack – коллектив из Бристоля, который дал мощный толчок развитию трип-хопа. Лучше команды в данном сегменте не найти. Обе группы уже по праву считаются великими во всех отношениях – от количества людей, которые являются их фанатами, до коммерческих достижений. К ним подобрали достойный довесок – Tove Lo, Kaleo, Bonobo, Young Fathers, а также наших – ONUKA и YUKO.



UPark удивил списком музыкантов и техническим оснащением

Лайн-ап действительно хорош – это главный плюс UPark, который перевешивает все минусы. Сюда же можно отнести и техническое оснащение. Стадион "Динамо" имени Валерия Лобановского – локация больше футбольная, чем концертная. Последний раз музыка здесь играла в 2014 году, когда прощальный концерт давал "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка.

На удивление, технари смогли покорить не самую простую площадку. Что касается света – тоже нареканий нет. Оба хедлайнера прихватили с собой офигительный бэкграунд, на котором крутилось всякое. У Gorillaz – мультики и клипы, у Massive Attack – символизм, который скрывал важные послания публике.

То, что не было под контролем организаторов – погода. В первый день лил ужасной силы дождь, который смазал впечатление от всех участников, кроме Gorillaz. К их выступлению осадки магическим образом прекратились. Но ради этого пришлось сдвинуть хедлайнерский сет на 50 минут и немножечко пошуметь после 23:00.

Из других минусов – задержка входа в первый день по непонятным причинам и терминалы, которые время от времени отрубались. Музыка – это, конечно, хорошо, но отсутствие вменяемой коммуникации может уничтожить любые благие начинания.

В минусах

Рясность фестивалей – отличный показатель того, что культурой в нашей стране интересуются не только на уровне желтых заголовков, громких сенсаций или банальных трех аккордов, которые завернуты в грамотный с точки зрения мейнстрима продакшн. На самом деле, ивентов проходило больше, чем те четыре, о которых было написано выше, но мы решили сосредоточиться именно на трех событиях большого масштаба и одном поменьше, чтобы показать – несмотря на все diversity, мы все же немножко в минусах.

На самом деле, это не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Как уже было сказано, лето 2018 года со своими фестивалями, концертами и прочим подняло ряд интересных проблем, которые либо обсуждать, либо решать. Каждая ситуация приносит опыт и позволяет делать определенные выводы. Развлекательно-музыкальный сектор – не исключение.

Минус первый – вокруг шум

Первый момент, который на самом деле беспокоит большинство киевлян – уровень шума. Все фестивали, кроме Hedonism, проходят рядом с жилыми зданиями и редко заканчиваются до положенного административным кодексом срока. Да, некоторые проводят абсолютно безумные антикампании против фестов.

Как, например, с Atlas Weekend. Недоброжелатели в Facebook запустили "новость" – звуковые волны и вибрации, которые исходят с территории фестиваля, заставляют биться в предсмертной агонии птиц, белок и прочих обитателей Голосеевского леса. Реальные живодеры "завалили" пару животных и показали на камеру, смонтировав это с комментариями жителей близлежащих домов.

Но проблема действительно существует, пускай и не выпячивается на всеобщее обозрение. Некоторые фестивали идут в киевскую мэрию и берут официальное разрешение на продление возможности проводить концерты после 22:00 в случае необходимости. Однако, здесь есть нюанс. Первый – никто достоверно не знает, берут ли это разрешение организаторы у чиновников. К устроителям никто не обращается напрямую, а с властями не хотят связываться, потому что нужно ждать пять рабочих дней.

Второй – люди никак не могут определиться, до скольки можно шуметь. Официальное время до 22:00, но большинство утверждает, что до 23:00. Достаточно спорный момент.

Что делать в данном случае? Один вариант – пересматривать КУоАП, где прописаны правила общественного порядка и менять крайний срок, в который должны уложиться все шумы. Однако, учитывая запредельный уровень бюрократии, этот вариант выглядит маловероятным. Второй – соблюдать тайминг настолько строго, насколько это возможно. Частично это снимает проблему, частично – нет, так как форс-мажоры случаются почти всегда. Третий – контролировать уровень шума огромным количеством технологических приспособлений, которые потянут на треть бюджета. На такие риски никто не пойдет. Четвертый – искать другие локации под фестивали. Отсюда растет второй минус.

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Минус второй – мало локаций

Казалось бы, стадионы, крупные парки и прочие локации такого рода – идеальное место для фестивалей или больших сольных концертов. Да, но не совсем. Такие места бывает сложновато вызвучить из-за акустических особенностей. Но ладно это – таких площадок в городе катастрофически не хватает. Хотя казалось бы, огромный город, население больше четырех миллионов человек и открытых площадей более, чем достаточно. Однако, большая часть из них для концертов абсолютно не пригодна.

Есть Труханов остров, где летом проходит Hedonism. Кроме ребят, которые занимаются этим ивентом, на кусочек земли посреди Днепра почему-то больше никто не обращает внимания. В 2013 году дирекция венгерского Sziget Festival абсолютно серьезно хотела открыть первый филиал фестиваля и именно у нас. Даже выделила бюджет – что-то около четырех миллионов евро, а провести его планировала на Трухановом. Но Революция Достоинства и экономический и культурный упадок планы венгров свернули. Но даже если Труханов остров занять событиями – он будет доступен только в хорошую погоду.

С крытыми площадками тоже беда. Чуть не закрылся Beletage на Шота Руставели. Чуть больше не повезло клубу Sentrum, который находился от него через дорогу – арендодатели подняли цены и локацию пришлось закрыть до лучших времен или более доступного места. А новых мест за последние три года город так и не получил

Минус третий – что выбрать?

Мы получили разнообразие афиши, но вместе с этим еще одну проблему – у людей банально не хватает денег на то, чтобы все охватить и на все сходить. Цены на билеты у нас действительно европейские. Иногда бывают даже чуточку выше. Это объясняется просто – к нам часть артистов едет исключительно, чтобы заработать денег.

Украина – большая страна, это бесспорно. Но небольшое количество людей знает, что здесь происходит с рынком на самом деле и насколько высок уровень популярности того или иного артиста. Обычно получается так, что те, кто соглашаются – потом не жалеют и возвращаются к нам. Но этому предшествуют в буквальном смысле годы переговоров. Бывает и такое.

Сейчас ситуация находится на пике за всю историю независимости – гастролеров в таких количествах наша аудитория еще не видела. Только в этом есть минус. Некоторые концерты находятся либо рядом друг с другом по датам, либо проходят в один день. Стоят приличных денег, но и разорваться не выходит. Остро не хватает временного или материального ресурса. Так и получается, что мы видим на наших любимчиках полупустые залы, хоть они того не заслуживают. Ни музыканты, ни залы.

Что делать?

Простые решения всегда бывают сложными в плане выполнения. С уровнем шума все можно легко решить технологически и официальными изменениями законодательства, которые должны быть одобрены на уровне общественных слушаний. Но никто этим заниматься не хочет. Открытие новых концертных площадок тоже важно, но и в такое предприятие не вкладываются, потому что оно не будет приносить прибыль моментально. Обилие концертов бьет по бюджету, однако если все спланировать грамотно, то можно попасть почти на все. Но есть такие желания или привычки, которые тяжело побороть и они "съедают" большую часть денег.

Что делать в данном случае? Как ни странно – надо научиться слушать. Прежде всего других, а потом уже самого себя. Нормальный диалог между властью и людьми может найти компромисс. Диалог с аргументами может убедить предпринимателя вложиться в новый концертный комплекс и подождать долгожданный плюс. А разговор самим с собой может подсказать, что вам действительно важно и нужно.

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