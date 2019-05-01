В Україні 1 травня випав сніг: фото
У Сокирянах Чернівецької області 1 травня випав сніг з градом. Він присипав зелену траву та вже розквітлі тюльпани.
Знімками погодної аномалії поділились Facebook-користувачки Лариса Тулюлюк та Тетяна Крива.
Дивіться також: Негода в Україні: у двох областях зафіксували смерч – відео
На фото зображені засніжені двори біля будинків. Проте же до вечора сніг розтанув.
Сніг на Буковині//Фото: Лариса Тулюлюк
Сніг в Україні 1 травня//Фото: Лариса Тулюлюк
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення30 серпня 2018 , 19:15
Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами5 квітня 2016 , 13:58
Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини16 грудня 2018 , 23:40
Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону4 квітня , 19:10