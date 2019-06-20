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      В Україні – атмосфера безкарності, – Міятович про вбивство журналіста Комарова

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      Дуня Міятович
      Дуня Міятович / прес-служба ОБСЄ

      Влада має пролити світло на справу і покарати злочинців, які вбили черкаського журналіста-розслідувача Вадима Комарова. Напади на журналістів в Україні – не рідкість, бо тут створена атмосфера безкарності.

      Таку думку висловила комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович на своїй Facebook-сторінці. Вона зазначила, що надзвичайно засмучена смертю Комарова і висловила співчуття його сім’ї. За її словами, розслідування вбивств журналістів в Україні дуже часто є неефективними.

      Читайте також: Смерть журналіста Комарова розслідують як умисне вбивство: є три версії

      Це сприяло створенню клімату безкарності, який відкрив шлях для подальших нападів на журналістів, зокрема тих, які намагаються висвітлити темні куточки, де стикаються корупція, злочинність і політика,
      – наголосила єврокомісар.

      Зазначимо, що в ніч на 20 червня у лікарні, так і не прийшовши до тями, помер український журналіст-розслідувач Вадим Комаров. Його ще на початку травня жорстоко побили у центрі Черкас. Відтоді він перебував у комі.

      Головна версія слідства – вбивство через професійну діяльність. Поліція поширила фоторобот нападника, його поки розшукують.

      Хто такий Комаров?Вадим Комаров – 55-річний журналіст-розслідувач з Черкас. Він відомий своїми гострими матеріалами щодо болючих тем у регіоні. Писав про розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво і корупцію у Черкаській міськраді.

      У 2016 році вже була спроба замаху на його життя. Тоді журналіста намагалися застрелити.

      Вадим Комаров журналіст/
      Журналіст Вадим Комаров

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини України Новини Черкас Журналісти Кримінальні новини
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