В Україні – атмосфера безкарності, – Міятович про вбивство журналіста Комарова

Влада має пролити світло на справу і покарати злочинців, які вбили черкаського журналіста-розслідувача Вадима Комарова. Напади на журналістів в Україні – не рідкість, бо тут створена атмосфера безкарності.

Таку думку висловила комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович на своїй Facebook-сторінці. Вона зазначила, що надзвичайно засмучена смертю Комарова і висловила співчуття його сім’ї. За її словами, розслідування вбивств журналістів в Україні дуже часто є неефективними.

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Це сприяло створенню клімату безкарності, який відкрив шлях для подальших нападів на журналістів, зокрема тих, які намагаються висвітлити темні куточки, де стикаються корупція, злочинність і політика,

– наголосила єврокомісар.

Зазначимо, що в ніч на 20 червня у лікарні, так і не прийшовши до тями, помер український журналіст-розслідувач Вадим Комаров. Його ще на початку травня жорстоко побили у центрі Черкас. Відтоді він перебував у комі.

Головна версія слідства – вбивство через професійну діяльність. Поліція поширила фоторобот нападника, його поки розшукують.

Хто такий Комаров?Вадим Комаров – 55-річний журналіст-розслідувач з Черкас. Він відомий своїми гострими матеріалами щодо болючих тем у регіоні. Писав про розкрадання бюджетних коштів, незаконне будівництво і корупцію у Черкаській міськраді.



У 2016 році вже була спроба замаху на його життя. Тоді журналіста намагалися застрелити.



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Журналіст Вадим Комаров