В Україні – надзвичайний рівень пожежної небезпеки

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили про підвищення рівня пожежної небезпеки на території України. Зокрема, – у Житомирській та Вінницькій областях оголошено надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

15 та 16 квітня у західних областях оголошено надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. На решті території – високий (4 класу), місцями надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Зокрема, у Київській області 15 та 16 квітня переважатиме високий, а у північних районах області надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

На території України спостерігається підвищення температурних показників та незначна кількість опадів. Зважаючи на це, а також на те, що люди починають прибирати свої присадибні ділянки, спалюючи залишки сухої рослинності, існує загроза збільшення кількості пожеж на відкритих територіях,

– зазначають у повідомленні.

Додамо, що від початку року на відкритих територіях трапилось понад 6 тисяч пожежних випадків. Більшість із них – у квітні.



В Україні 15 та 16 квітня – надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Нагадаємо, у Мирнограді, що у Донецькій області, 14 квітня сталася пожежа у сараї, в результаті якої загинула 6-річна дівчинка. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем.