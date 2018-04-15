20:34
15 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
21°C 8°C
  • понеділок
    21°C 10°C
  • вівторок
    18°C 10°C
  • середа
    15°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Водка врятує Росію. Шизофренія в РФ через Telegram
Вєсті Кремля
20:46, 14 квітня
Вєсті.UA. Жир. Магістр дебільства. Блатна мова Гройсмана
Вєсті.UA
19:30, 14 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Україні – надзвичайний рівень пожежної небезпеки

96 Читать новость на русском
В Україні попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки
В Україні попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки / Фото з відкритих джерел

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили про підвищення рівня пожежної небезпеки на території України. Зокрема, – у Житомирській та Вінницькій областях оголошено надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

15 та 16 квітня у західних областях оголошено надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. На решті території – високий (4 класу), місцями надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Читайте також: У Маріуполі горіла 9-поверхівка: мешканців довелося евакуювати (фото)

Зокрема, у Київській області 15 та 16 квітня переважатиме високий, а у північних районах області надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

На території України спостерігається підвищення температурних показників та незначна кількість опадів. Зважаючи на це, а також на те, що люди починають прибирати свої присадибні ділянки, спалюючи залишки сухої рослинності, існує загроза збільшення кількості пожеж на відкритих територіях,
– зазначають у повідомленні.

Додамо, що від початку року на відкритих територіях трапилось понад 6 тисяч пожежних випадків. Більшість із них – у квітні.

надзвичайний рівень пожежної небезпеки
В Україні 15 та 16 квітня – надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Нагадаємо, у Мирнограді, що у Донецькій області, 14 квітня сталася пожежа у сараї, в результаті якої загинула 6-річна дівчинка. Попередня причина займання – необережне поводження з вогнем.

Теги: Новини України Пожежа Надзвичайні ситуації
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Порошенко стає Януковичем: доведено Freedom House
сьогодні, 19:08 Порошенко стає Януковичем: доведено Freedom House
Михайло Поживанов 1732
ТОП-5 фільмів та мульфільмів про роботів, які варто побачити кожному
сьогодні, 18:30 ТОП-5 фільмів та мульфільмів про роботів, які варто побачити кожному
Анастасія Можаровська 353
США и союзники ударили по Сирии: посмеет ли вмешаться Россия?
сьогодні, 15:57 США и союзники ударили по Сирии: посмеет ли вмешаться Россия?
Юрій Бутусов 2666
В Луганске даже на пенсию выходить трудно
сьогодні, 12:04 В Луганске даже на пенсию выходить трудно
Ольга Черненко 948
Договір про дружбу з Росією: навіщо він був потрібен і чи варто його продовжувати?
сьогодні, 11:18 Договір про дружбу з Росією: навіщо він був потрібен і чи варто його продовжувати?
Блог Медіа 1140
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук