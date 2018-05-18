В Україні бракує робочої сили, – радник по підтримці реформ

Голова Стратегічної групи радників по підтримці реформ в Україні Іван Міклош заявив, що актуальною проблемою в Україні є нестача робочої сили.

Про це він сказав 18 травня на III Відкритому економічному форумі "Економічне зростання і створення робочих місць: порядок денний для України", повідомляє "РБК-Україна".

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"Більш актуальною проблемою в Україні є нестача робочої сили. Тому що вже в деяких областях, куди приходять інвестори, кажуть, що немає робочої сили. З іншого боку, в останні роки мільйони українців, молоді спеціалізовані українці виїжджають з країни, тому що немає довіри в них у тому, що будуть у них тут умови", – розповів Міклош.

До слова, за даними Державної служби статистики, у березні в Україні удвічі зросла кількість працівників, які отримують зарплату у розмірі 10 тисяч гривень і більше.