В Україні через негоду перенесли матч чемпіонату

Матч чемпіонату Української хокейної ліги – Парі-Матч між "Кременчуком" та "Динамо" перенесли через негоду.

Як йдеться на сайті УХЛ, причиною стало рішення Укравтодору про закриття в'їзду в Полтавську область з 14:00 26 жовтня по причині складних погодних умов та заторів на трасі Київ – Харків.

Читайте також: Жителі 7 областей України ризикують отримати посилки із запізненням

Гра, яка мала відбутися 27 грудня, перенесена на 17 лютого 2019 року.

Таким чином, наступні матчі чемпіонату УХЛ відбудуться 29 грудня. У цей день о 13:00 "Дніпро" зіграє з "Крижаними Вовками", а "Білий Барс" в той же час почне гру проти МХК "Динамо". У свою чергу, о 17:00 "Донбас" проведе центральний матч туру проти "Кременчука".