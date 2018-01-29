В Україні чверть населення окупованих територій потерпає від продовольчої кризи, – ООН

Близько 26% жителів окупованих територій Донбасу та близько 15% населення територій, які прилягають до окупованих, відчувають на собі дефіцит продовольства.

Про це повідомляє ООН.

Україна входить до списку 16 країн, які постраждали від конфлікту, в яких певною мірою існує продовольча криза. До цього списку увійшли також Афганістан, Центрально-Африканська Республіка, Демократична Республіка Конго, Ірак, Ліван, Ліберія, Сомалі та інші.

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Варто зазначити, що до списку переважно увійшли країни де частка населення, яка страждає від нестачі продовольства, близько чверті. Однак в Україні вираховували відсоток не від загальної кількості населення, а від людей, які проживають в зоні конфлікту.

Також в ООН відзначили, що дефіцит продовольства в країнах, які потерпіли від конфлікту, продовжує зростати. За даними організації, станом на 2016 рік число людей, які голодають, досягло позначки 815 мільйонів.