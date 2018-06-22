В Україні День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни

В Україні День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни68 Читать новость на русском
Рівно 77 років тому, о четвертій годині ранку, німецька авіація почала бомбити Київ. У п'ятницю, 22 червня, у столичному парку Слави вшановують пам'ять жертв німецько-радянської війни в Україні.
Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка Марина Молька.
За її словами близько 30 людей прийшли вшанувати пам'ять жертв війни. Серед них були і представники Київської міської ради. У парк прийшли діти війни, які пам’ятають як вона розпочалася.
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22 червня в Україні вшановують пам'ять жертв Другої світової війни
22 червня в Україні вшановують пам'ять жертв Другої світової війни
22 червня в Україні вшановують пам'ять жертв Другої світової війни
22 червня в Україні вшановують пам'ять жертв Другої світової війни
Дехто на той час був у Києві, тож пам’ятає як впали перші бомби, здебільшого на військові об’єкти – завод Більшовик, авіаційний завод, військові училища.
Джерело: 24 канал
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