У Києві вшановують жертв німецько-радянської війни

Рівно 77 років тому, о четвертій годині ранку, німецька авіація почала бомбити Київ. У п'ятницю, 22 червня, у парку Слави вшановують пам'ять жертв німецько-радянської війни в Україні.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла кореспондентка Марина Молька.

За її словами близько 30 людей прийшли вшанувати пам'ять жертв війни. Серед них були і представники Київської міської ради. У парк прийшли діти війни, які пам’ятають як вона розпочалася.

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22 червня в Україні вшановують пам'ять жертв Другої світової війни 22 червня в Україні вшановують пам'ять жертв Другої світової війни 22 червня в Україні вшановують пам'ять жертв Другої світової війни 22 червня в Україні вшановують пам'ять жертв Другої світової війни

Дехто на той час був у Києві, тож пам’ятає як впали перші бомби, здебільшого на військові об’єкти – завод Більшовик, авіаційний завод, військові училища.