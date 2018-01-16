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В Україні дорожчає свинина

13:28, сьогодні 1308 Читать новость на русском
Ціни на свинину в Україні
Ціни на свинину в Україні / Фото з вільних мереж

Станом на вівторок, 16 січня, в Україні середня вартість свинини першої категорії у живій вазі зросла на 2%, або на 1 гривню за кілограм у порівнянні з цінами у другій половині грудня. Так, кілограм свинини коштує більше 46 гривень.

Про це повідомляє видання "Українські Новини" із посиланням на асоціацію "Свинарі України".

Зазначається, що у першій половині січня середня вартість свинини перевищує 46 гривень за кілограм, а діапазон цін встановився у межах 45-47,5 гривні за кілограм.

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При цьому, за підсумками торгів напередодні третього тижня 2018 року деякі оператори, зокрема в західних регіонах країни, знизили планову ціну свинини в межах 2%, наблизивши її до середньоринкової позначки.

Причиною коливань була обмеженість пропозиції свиней забійних кондицій у зв'язку з їх активним збутом напередодні свят, тому деякі виробники свинини утримувалися від реалізації, а переробники були змушені закуповувати невеликих по вазі тварин.

Водночас м'ясопереробники зменшили обсяги закупівель через ослаблення торгової активності у передсвятковий період.

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Зазначається, що більшість переробників м’яса прогнозують зниження закупівельних цін у зв'язку з характерною для зими низькою споживчою активністю на ринку м'яса і м'ясної продукції.

Станом на кінець 2017 року закупівельні ціни на свинину, за даними асоціації, перебували на рівні 45 гривень за кілограм.

Теги: Новини України гроші Інфляція
Джерело: 24 Канал
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