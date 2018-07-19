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В Україні дотримуватимуться принципу пріоритетності збереження здоров'я – МОЗ

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Введення цього принципу допоможе підвищити рівень охорони зддоров'я
Введення цього принципу допоможе підвищити рівень охорони зддоров'я / Marcelo Leal

Міністерство охорони здоров'я України вводить принцип збереження здоров'я населення, виконуючи який усі заходи, що прийматимуться урядом, піддаватимуться аналізу з точки зору впливу на суспільне здоров'я.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на МОЗ.

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Відтепер всі законодавчі акти, які приймає уряд, повинні містити прогноз того, як буде впливати прийняття того чи іншого рішення на здоров'я людини,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що введення такого принципу відповідає Угоді про асоціацію між Україною та Європейським союзом. Також це матиме позитивний вплив на систему охорони здоров'я в Україні.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

Нагадаємо, що заступник міністра охорони здоров'я Роман Ілик повідомив, що після підписання меморандуму про співпрацю між Міністерством охорони здоров'я та GMDN Agency, з 2019 року медичні установи України почнуть закуповувати медвироби з міжнародного класифікатора GMDN.

Теги: Новини України Медицина Здоров'я Міністерство охорони здоров’я
Джерело: 24 Канал
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