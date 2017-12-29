В Україні довічно дискваліфіковано низку футболістів, які грали у матчах "ДНР"

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України довічно дискваліфікував 18 футболістів, які грали в матчах терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

"КДК ФФУ розглянув справу про заяву Служби безпеки України стосовно футболістів, що брали участь у футбольних матчах у складі т. зв. "ДНР", та вирішив заборонити довічно здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом", – мовиться в повідомленні.

Читайте також: Скандальний президент російського футболу відійшов від справ: причина

Список дискваліфікованих спортсменів: Володимир Кравченко, Денис Нікулін, Максим Сіньков, Анатолій Селезньов, Сергій Крохмаль, Андрій Кушнір, Андрій Рябой, Владислав Мішин, Руслан Зінченко, Ярослав Махно, Роман Саєтов, Платон Свиридов, Денис Поточний, Іван Іванов, Ігор Дмитришин, Віктор Станенко, Микита Шмаков, Костянтин Золотар.