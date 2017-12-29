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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В Україні довічно дискваліфіковано низку футболістів, які грали у матчах "ДНР"

17:12, сьогодні 569 Читать новость на русском
ФФУ довічно дискваліфіковала 18 футболістів, які грали у матчах
ФФУ довічно дискваліфіковала 18 футболістів, які грали у матчах "ДНР" / Фото з вільних мереж

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України довічно дискваліфікував 18 футболістів, які грали в матчах терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

"КДК ФФУ розглянув справу про заяву Служби безпеки України стосовно футболістів, що брали участь у футбольних матчах у складі т. зв. "ДНР", та вирішив заборонити довічно здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом", – мовиться в повідомленні.

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Список дискваліфікованих спортсменів: Володимир Кравченко, Денис Нікулін, Максим Сіньков, Анатолій Селезньов, Сергій Крохмаль, Андрій Кушнір, Андрій Рябой, Владислав Мішин, Руслан Зінченко, Ярослав Махно, Роман Саєтов, Платон Свиридов, Денис Поточний, Іван Іванов, Ігор Дмитришин, Віктор Станенко, Микита Шмаков, Костянтин Золотар.

Теги: Новини України СБУ
Джерело: 24 Канал
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