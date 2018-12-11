В Україні готують шалені штрафи для пішоходів-порушників

В Україні можуть суттєво збільшити суму штрафів за порушення правил дорожнього руху пішоходами. Це дозволить значно знизити кількість дорожньо-транспортних пригод, запевняють фахівці.

Розмір штрафу буде залежати від місця, де скоєно порушення.

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Наприклад, якщо пішохід проти правил намагався подолати дорогу у 3-4 смуги, то штраф має складати кілька тисяч, а не 51 гривню як зараз.

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В Україні зміниться порядок перевірки автомобільних страхововок. В Україну не впускатимуть водіїв без страхового поліса "Зелена карта", – повідомили в Держприкордонслужбі.

Дізнатися про порушення правил дорожнього руху можна буде онлайн. В Україні вступив в дію закон щодо інформування власників авто про вчинені порушення, в тому числі і правил стоянки, зупинки та паркування.

На всіх в’їздах і виїздах Києва побудують паркінги для перехоплення автомобільного транспорту. Кожний з паркінгу буде розрахований в середньому на 200 машин, – повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури столичної адміністрації.