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      В Україні готують шалені штрафи для пішоходів-порушників

      Економіка 24 261 Читать новость на русском

      В Україні можуть суттєво збільшити суму штрафів за порушення правил дорожнього руху пішоходами. Це дозволить значно знизити кількість дорожньо-транспортних пригод, запевняють фахівці.

      Розмір штрафу буде залежати від місця, де скоєно порушення.

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      Наприклад, якщо пішохід проти правил намагався подолати дорогу у 3-4 смуги, то штраф має складати кілька тисяч, а не 51 гривню як зараз.

      Також у випуску:

      В Україні зміниться порядок перевірки автомобільних страхововок. В Україну не впускатимуть водіїв без страхового поліса "Зелена карта", – повідомили в Держприкордонслужбі.

      Дізнатися про порушення правил дорожнього руху можна буде онлайн. В Україні вступив в дію закон щодо інформування власників авто про вчинені порушення, в тому числі і правил стоянки, зупинки та паркування. 

      На всіх в’їздах і виїздах Києва побудують паркінги для перехоплення автомобільного транспорту. Кожний з паркінгу буде розрахований в середньому на 200 машин, – повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури столичної адміністрації.

      Теги: Новини України Економіка 24 Штрафи Дороги
      Джерело: 24 канал
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