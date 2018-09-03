В Україні хакери блокували сторінки в Instagram за викуп

За відновлення доступу до акаунтів злочинці вимагали гроші у власників профілів. Вартість сторінок вони оцінювали сумами від 15 до 30 тисяч гривень у криптовалюті.

Про це йдеться на сайті Національної поліції України.

За допомогою шкідливих програм злочинці отримували незаконний доступ до електронних поштових скриньок, які були пов’язані з акаунтами жертв. Для цього на пошту власників акаунтів соцмережі "Instagram" вони розсилали листи, які були інфіковані цими програмами. Усі ці листи були замасковані під нібито офіційні повідомлення служби підтримки соціальної мережі.

Читайте також: Кіберполіція допомогла італійським колегам викрити канал збуду вкрадених за кордоном мотоциклів

Після отримання доступу до сторінок, зловмисники вносили зміни до реєстраційних даних, чим блокували доступ справжнім власникам. За повернення доступу вони вимагали від 10 до 30 тисяч гривень у криптовалюті. У якості жертв обиралися сторінки, кількість підписників яких була більшою за 15 тисяч користувачів.

Таким чином зловмисники заволоділи сторінками понад тисячі людей, враховуючи іноземців.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання одного з учасників групи. В ході обшуку поліцейські вилучили комп’ютерну техніку, яку вже направлено на проведення усіх необхідних експертиз.

За порушення розпочато кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч.2 ст.361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ч.3 ст.190 (Шахрайство). Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.