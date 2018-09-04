В Україні хочуть ввести систему відеодопомоги арбітрам VAR

Президент УПЛ Томас Грімм оцінив можливість впровадження системи відеоповторів (VAR)в матчах української Прем'єр-ліги.

Грімм зазначив, що система VAR дуже дорога і наразі недоступна для УПЛ, але сподівається на вирішення цієї проблеми з боку Федерації футболу України (ФФУ).

Читайте також: Футболіст "Динамо" став найкращим гравцем УПЛ в серпні

Безумовно, це дуже важлива система для допомоги українським арбітрам. Але це дуже дорого і поки недоступно для нас. ФФУ повинна вирішити це питання. З точки зору уболівальників це не дуже добре, адже пропадає динаміка, поки арбітр бере паузу, щоб подивитися повтор. Але з точки зору справедливих рішень це потрібно, – сказав президент УПЛ в інтерв'ю Tribuna.com.

Зазначимо, що в кінці липня президент ФФУ Андрій Павелко повідомив про домовленість з ФІФА щодо впровадження системи відеоповторів.

У цьому сезоні VAR використовується в чотирьох з п'яти топ-чемпіонатів Європи. Крім АПЛ, його не використовують також в єврокубках.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24