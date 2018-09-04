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В Україні хочуть ввести систему відеодопомоги арбітрам VAR

44 Читать новость на русском
Cистема відеоповторів VAR
Cистема відеоповторів VAR

Президент УПЛ Томас Грімм оцінив можливість впровадження системи відеоповторів (VAR)в матчах української Прем'єр-ліги.

Грімм зазначив, що система VAR дуже дорога і наразі недоступна для УПЛ, але сподівається на вирішення цієї проблеми з боку Федерації футболу України (ФФУ).

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Безумовно, це дуже важлива система для допомоги українським арбітрам. Але це дуже дорого і поки недоступно для нас. ФФУ повинна вирішити це питання. З точки зору уболівальників це не дуже добре, адже пропадає динаміка, поки арбітр бере паузу, щоб подивитися повтор. Але з точки зору справедливих рішень це потрібно, – сказав президент УПЛ в інтерв'ю Tribuna.com.

Зазначимо, що в кінці липня президент ФФУ Андрій Павелко повідомив про домовленість з ФІФА щодо впровадження системи відеоповторів.

У цьому сезоні VAR використовується в чотирьох з п'яти топ-чемпіонатів Європи. Крім АПЛ, його не використовують також в єврокубках.

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Теги: Спорт
Джерело: 24 Канал
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