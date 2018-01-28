В Україні хочуть за корупцію карати смертю

В Україні активісти просять у президента запровадити смертну кару для корупціонерів. Як приклад вони наводять Китай, де діє подібний закон щодо чиновників.

Відповідна петиція з’явилася на сайті українського гаранта.

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"Створити закон щодо чиновників, як у Китаї, – карати їх смертю за великі обсяги корупції", – підкреслюється в її описі.

Зауважимо, що автором є Станіслав Івасенко, а зареєстровано петицію було 24 січня.

Наразі під документом підписалися 122 особи з 25 тисяч необхідних.

До слова, Китай є світовим лідером за кількістю страчених ув'язнених. Так, у продовж останніх п'яти років за корупцію тут було покарано 1,34 мільйона чиновників з правлячої партії, з яких 648 тисяч осіб були чиновниками на рівні сіл та селищ та притягнутими до відповідальності за дрібні корупційні правопорушення.

Президент Петро Порошенко в 2018 році відповів лише на одну електронну петицію.