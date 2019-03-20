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      В Україні і на Заході пояснили, чому "Укрзалізниці" невигідно піднімати тарифи

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      Залізничні вантажні перевезення
      Залізничні вантажні перевезення / neolit.ua

      Рішення "Укрзалізниці" підняти тарифи на вантажоперевезення сприяє відходу її клієнтів і вибору для перевезення вантажів автомобільного транспорту.

      Про це йдеться в матеріалі "Апострофа".

      За даними Українського інституту майбутнього, за останні 5 років обсяги перевезення вантажів "Укрзалізницею" впали на більш ніж 100 млн тонн, або майже на 25%. Пов'язано це, звичайно ж, з російською агресією і втратою контролю як над низкою підприємств, так і залізничними шляхами. Однак не тільки. На думку експертів, вантажовідправники йдуть від "Укрзалізниці" багато в чому саме через високе і необґрунтоване зростання тарифів. Виходить замкнуте коло – підняли тарифи, доходи зменшилися, а, щоб компенсувати знову підняли тарифи.

      "Я впевнений, що таке рішення (про підняття тарифів, ред.) не є стратегічно правильним з точки зору самої "Укрзалізниці". Адже дивіться: тарифи в черговий раз піднімають, а що відбувається з обсягами промислових перевезень? Вони стагнують і навіть зменшуються. Таким чином, штучно підвищуючи тарифи, "Укрзалізниця" сприяє тому, що виробники шукають альтернативу, в тому числі вибирають для перевезень вантажів автомобільний транспорт. Простіше кажучи, в довгостроковій перспективі це веде до втрат самої "Укрзалізниці", зазначив в коментарі "Апострофу" глава Комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва, заступник Лідера РПЛ з економічної політики Віктор Галасюк.

      Так само думають і в Європейській бізнес-асоціації.

      "Тільки в 2018 році АТ "Укрзалізниця" перевезла на 18 млн тонн менше, ніж в 2017. У той же час, обсяг перевезень автомобільним транспортом збільшився. Тобто подальше збільшення витрат на залізничні перевезення буде автоматично зменшувати обсяги перевезень з/д транспортом і обсяг доходів АТ "Укрзалізниця", що, разом зі збитковістю пасажирських перевезень буде вимагати постійного підвищення з/д тарифів для покриття витрат і дефіциту оборотних коштів", відзначають в Асоціації.

      "Зрозуміло, що підняти тарифи це найпростіше рішення. На жаль, це далеко не новий підхід. Ми бачимо, що подібний підхід використовується і в інших сферах, наприклад, в газовій. Але це механізм, який в довгостроковій перспективі якраз послаблює, а не посилює економіку. Крім того, таке підвищення створює агресивне середовище всередині країни і дає фору іноземним виробникам, які є конкурентами вітчизняних виробників. Це неправильна політика", вважає Віктор Галасюк.

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      Теги: Укрзалізниця
      Джерело: 24 Канал
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