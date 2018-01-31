В Україні ініціювали створення мережі безкоштовної води: деталі

В Україні створили інтерактивну карту, на яку користувачі можуть наносити місця з безкоштовною питною водою у містах.

Про це пише "Хмарочос".

Карту створили засновники онлайн-проекту Istivne, які таким чином закликають використовувати багаторазові пляшки для води.

Наразі на карту нанесди 6 бюветів у Києві.

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Не в кожному місті можна знайти бювет. Тому ми запрошуємо долучитися до ініціативи дружні кафе, магазини, готелі та бізнес-установи, де була б можливість безкоштовно наповнити пляшку для води,

– розповіли організатори.

Локації, які долучаться до ініціативи, отримають спеціальні наліпки для позначення, що в закладі можна безкоштовно наповнити пляшку водою.

У рамках проекту розробляють онлайн-платформу та мобільний додаток.

Проект задуманий для зменшення шкоди для планети через використання одноразових пляшок.