В Україні ініціювали створення мережі безкоштовної води: деталі
В Україні створили інтерактивну карту, на яку користувачі можуть наносити місця з безкоштовною питною водою у містах.
Про це пише "Хмарочос".
Карту створили засновники онлайн-проекту Istivne, які таким чином закликають використовувати багаторазові пляшки для води.
Наразі на карту нанесди 6 бюветів у Києві.
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Не в кожному місті можна знайти бювет. Тому ми запрошуємо долучитися до ініціативи дружні кафе, магазини, готелі та бізнес-установи, де була б можливість безкоштовно наповнити пляшку для води,
– розповіли організатори.
Локації, які долучаться до ініціативи, отримають спеціальні наліпки для позначення, що в закладі можна безкоштовно наповнити пляшку водою.
У рамках проекту розробляють онлайн-платформу та мобільний додаток.
Проект задуманий для зменшення шкоди для планети через використання одноразових пляшок.