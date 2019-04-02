"Укрзалізниця" призначила 8 додаткових поїздів та додаткові рейси поїздів, що вже давно курсують за графіком. Усе через тривалі вихідні: українці відпочиватимуть 5 днів поспіль – з 27 квітня по 1 травня.

Додаткові поїзди на Великдень і травневі свята:

Поїзд № 191/192 сполученням Київ – Львів їздитиме 26 та 27 квітня, а також 1 і 5 травня. З Києва поїзд вирушить о 7:42, а до Львова прибуде о 17:59. У зворотному напрямку поїзд вирушить об 11:54, а до Києва прибуде о 21:47.

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Поїзд № 197/198 сполученням Київ – Ковель вирушить у рейс 26 та 30 квітня. З Києва поїзд вирушить о 6:17, а до Ковеля прибуде о 15:11. З Ковеля поїзд вирушить об 11:27, а до Києва прибуде о 20:45.

Поїзд № 162/161 сполученням Київ – Миколаїв курсуватиме 1 та 5 травня до Миколаєва. З Києва поїзд вирушить о 14:35, а до Миколаєва прибуде о 4:53. З Миколаєва поїзд вирушатиме 30 квітня та 4 травня о 21:47, а до Києва прибуватиме о 12:28.

Поїзд № 223/224 сполученням Київ – Одеса їздитиме 27 квітня, 1 та 5 травня. З Києва поїзд вирушить о 8:35, а до Одеси прибуде о 17:51. З Одеси поїзд вирушить об 11:08, а до Києва прибуде о 20:31.

Поїзд №179 сполученням Київ – Дніпро курсуватиме 27 квітня, 1 та 5 травня. З Києвапоїзд вирушить о 8:03, а до Дніпра прибуде о 17:57. З Дніпра поїзд вирушить о 12:20, а до Києва прибуде о 22:04.

Поїзд №164/163 сполученням Київ – Харків їздитиме 27 квітня та 1 травня. З Києва поїзд вирушить о 5:37, а до Харкова прибуде о 13:45. З Харкова поїзд вирушить о 14:05, а до Києва прибуде о 21:37.

Поїзд №168 сполученням Львів – Одеса курсуватиме 27 та 30 квітня, 1 та 5 травня. Зі Львова поїзд вирушить о 9:16, а до Одеси прибуде о 20:39. З Одеси поїзд вирушить о 10:18, а до Львова прибуде о 21:05.

Поїзд №205 сполученням Покровськ – Харків курсуватиме щодня з 24 квітня по 1 травня. З Покровська поїзд вирушатиме о 9:20, а до Харкова прибуватиме о 14:49. З Харкова поїзд вирушатиме о 16:44, а до Покровська прибуватиме о 22:07.

Також на Великдень і травневі свята призначені додаткові рейси для поїздів №670 Кременчук – Бахмач, №774 Київ – Шостка, №782 Київ – Черкаси, №779 Суми – Київ – Вінниця та №111/112 Харків – Львів.